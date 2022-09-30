اليوم السابع
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"حياة كريمة" تطلق اليوم قافلة طبية مجانية فى أبو غالب على مدار يومين

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 07:00 ص
"حياة كريمة" تطلق اليوم قافلة طبية مجانية فى أبو غالب على مدار يومين قافلة طبية - ارشيفية
كتبت – مرام محمد

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تطلق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، قافلة طبية مجانية، اليوم، وعلى مدار يومين، فى قرية أبو غالب بمركز منشأة القناطر، وذلك فى إطار السعى لتحسين صحة المواطنين والتيسير على كبار السن والأطفال وذوى الاحتياجات الخاصة فى تلقى الخدمات الطبية، وتفعيل دور المبادرة فى تقديم الدعم الخدمى المجتمعى للقرى الأكثر احتياجا.

وتستهدف القافلة الطبية الكشف والعلاج مجانا فى تخصصات (النساء والولادة، خدمات تنظيم الأسرة، الأطفال، الباطنة، الأنف والأذن، العظام، الجراحة، الأسنان، القلب، الجلدية)، وتقديم خدمات الأشعة والتحاليل، على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات، وإقامة ندوات تثقيف صحى كبيرة، فى إطار السعى لتحسين جودة حياة المواطن المصرى، وتقديم أفضل الخدمات فى كل القطاعات.

وتولى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" اهتماما بالغا بالقطاع الطبى، من خلال إطلاق القوافل الطبية المجانية بصورة دورية بالقرى النائية والمحافظات الحدودية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية فى عدد من التخصصات الطبية من أجل الكشف وصرف العلاج بالمجان للمواطنين فى القرى المدرجة ضمن المبادرة.


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قوافل طبية مجانية

قرى الجيزة

أبو غالب

منشأة القناطر

الجيزة



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