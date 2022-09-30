حملات نظافة على الطريق الغربى السريع ومتابعة العمل بمخابز جنوب الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، استمرار أعمال النظافة على الطريق الغربى السريع أمام مجلس قروى النمسا، وذلك بناءًا على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا، بالمتابعة والعمل اليومى، كما تم تنظيم حملات لمتابعة العمل فى مخبز المساوية بالمدينة.

وفى هذا الصدد قام المهندس محمد عشرى رئيس مجلس قروى النمسا، بمتابعة استمرار أعمال النظافة على الطريق الغربى السريع، بداية من القرية حتى نهاية الوحدة المحلية بالمساوية ونظافة الطريق الشرقى طراد النيل بالنمسا، ومن أمام الوحدة الصحية بالقرايا ورفع جميع الإشغالات وتوسعة الطريق، وتم رفع الصناديق وجارى استمرار العمل يوميًا بالوحدة المحلية بالنمسا، وجارى متابعة جميع المشروعات الجارى تنفيذها وأعمال النظافة.

وقام المهندس محمد عشرى رئيس مجلس قروى النمسا، ومحمد القاضى مدير مكتب تموين النمسا، بمتابعة واستمرار سير العمل بمخبز المساوية، وذلك بناءًا على توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل تموين الأقصر بمتابعة العمل فى المخابز المختلفة، حيث أنه جارى المتابعة اليومية لجميع المشروعات الجارى تنفيذها بمجلس قروى النمسا بمدينة إسنا.

وفى نفس السياق يقول المهندس محمد عشرى رئيس مجلس قروى النمسا، أنه يجرى متابعة استمرار تركيب الكابلات الأرضية حلقة ربط لمحولات الكهرباء بالوحدة المحلية بالنمسا، كما أنه جارى استمرار العمل على قدم وساق بمشروع الصرف الصحى بالنمسا.

ويضيف رئيس مجلس قروى النمسا لـ"اليوم السابع"، أنه وتضم مشروعات حياة كريمة بالقرى، إنشاء جناح إبتدائى بمدرسة المساوية الإعدادية لتصبح تعليم أساسى وجارى أعمال الصيانة بالمبنى القديم، وجارى إنشاء جناح جديد بمدرسة النمسا الثانوية المشتركة وصيانة وتطوير المبنى القديم، وتم تسليم وتطوير ورفع كفاءة مدرسة حاجر المساوية للتعليم الأساسى، وتم تسليم وتطوير ورفع كفاءة مدرسة ساحل القرايا الابتدائية، وجارى العمل فى صيانة ورفع كفاءة مدرسة القرايا الإعدادية، وإنشاء جناح إبتدائى بمدرسة الشهيد أحمد عبد السلام الإعدادية لتصبح تعليم أساسى وجارى أعمال الصيانة بالمبنى القديم، وجارى متابعة جميع المشروعات الجارى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة.



إستمرار أعمال النظافة على الطريق الغربى السريع بإسنا



إستمرار سير العمل بمخبز المساوية بمدينة إسنا



أعمال النظافة على الطريق الغربى السريع بإسنا



جانب من متابعة سير العمل بمخبز المساوية



