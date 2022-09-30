اليوم السابع
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أكرم القصاص
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حملات مكثفة على مصانع الحلويات بدمياط استعدادًا للمولد النبوى الشريف

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 05:32 م
حملات مكثفة على مصانع الحلويات بدمياط استعدادًا للمولد النبوى الشريف جانب من الحملة
دمياط معتز الشربيني

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قامت إدارة الأغذية بمديرية الصحة بدمياط بالتعاون مع عدد من مفتشى الأغذية بالإدارة الصحية بدمياط بشن حملة موسعة مفاجئة على مصانع الحلويات بدمياط، والتى أسفرت عن إعدام 70 كيلو حلوى ومدخلات إنتاج متغيرة الخواص، إعدام 60 لتر زيت سبق غليه وعسل متغير الخواص، تحرير25 محضر جنحة صحية، والتوصية بغلق مصنع به خطر داهم على الصحة العامة.

 

كما تم سحب عينات من الحلوى الملونة لفحصها بالمعمل لبيان صلاحيتها للاستهلاك الادمى من عدمه.

 

ويأتى ذلك ضمن خطة مديرية الصحة لاحكام الرقابة على سوق الاغذية بدمياط، وبناءً على توجيهات الدكتور السيد عبد الجواد بتكثيف حملات مراقبة الاغذية على المحال ومصانع الحلويات استعدادا لموسم المولد النبوي الشريف، وتحت إشراف الدكتور محمد بدران وكيل مديرية الصحة والدكتور عطية منصور مدير عام الشئون الوقائية بمديرية الصحة، مع قرب حلول المولد النبوى الشريف وتزامنا مع بدء عرض الحلويات الخاصة بهذه المناسبة ولضمان عدم وجود أصناف تحتوى على ألوان أو مكونات ضارة بالصحة العامة.


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