حفل ختام مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية الـ22.. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

شهد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، وهشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأحمد يوسف مساعد وزير السياحة وأشرف سليمان مدير السياحة بالإسماعيلية، مساء اليوم الجمعة حفل ختام مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية ال22 بقصر ثقافة الإسماعيلية.

وخلال حفل الختام قامت جميع الفرق بتقديم الفقرات الشعبية، كما تم تكريم رؤساء الوفود المشاركة فى المهرجان وكذلك الفرق المشاركة بمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية الـ22.

يذكر أن المهرجان شارك به عدد 3 فرق عربية وأجنبية، وهى فرق الهند ، فلسطين ، السودان، وعدد 10 فرق فنون شعبية من داخل مصر، وهى الحرية، العريش، مطروح، الشرقية، أسوان، بورسعيد، سوهاج، ملوي، بجانب فرقة الاسماعيلية للفنون الشعبية، وفرقة الشباب والرياضة بالإسماعيلية.

واقيمت عروض الفرق المشاركة بمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية يوميًا في تمام الثامنة مساءً، من الاثنين 26 سبتمبر، وحتى الخميس 29 سبتمبر، على مسارح حديقة الشيخ زايد بحي ثالث مدينة الإسماعيلية، ونادى الفيروز، ونادى الدنفاه، ونادى الأسرة، مركز و مدينة فايد، مركز ومدينة القنطرة غرب، مركز ومدينة التل الكبير.

وانطلقت فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الثانية والعشرين، السبت الماضي بإقامة طابور عرض للفِرق المشاركة في المهرجان، وانطلق طابور العرض بداية من متحف آثار الإسماعيلية، مرورًا بشارع محمد على، وصولًا لديوان عام محافظة الإسماعيلية القديم.

وكان اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، شهد حفل افتتاح المهرجان الاحد الماضي في حضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى بوزارة الثقافة، نائبا عن وزيرة الثقافة وقيادات وزارة الثقافة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، وهشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، واللواء هشام الطويل السكرتير العام المساعد، وعدد من نواب الإسماعيلية بمجلسي النواب والشيوخ، وعدد كبير من قيادات وزارة الثقافة، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة، وعدد كبير من مواطني الإسماعيلية.

وافتتح اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، علي هامش المهرجان معرضا للفنون التشكيلية من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومعرض آخر للكتاب من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، يرافقه قيادات وزارة الثقافة والقيادات التنفيذية بالمحافظة.



































