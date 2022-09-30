جرس الحصة ضرب.. 20 صورة ترصد استعدادات مدارس القليوبية لاستقبال الطلاب

القليوبية إبراهيم سالم

تستقبل مدارس القليوبية على مستوى الإدارات التعليمية الـ 12 المنتشرة بنطاق المحافظة، طلابها الأحد المقبل، لبدء العام الدراسي الجديد، وقد أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، وسماح إبراهيم مدير تعليم القليوبية، وسعيد ندا وكيل المديرية، الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال الطلاب ببداية العام الدراسي الجديد 2022 / 2023، والتي رصدتها عدة صور، والتي جاءت على النحو التالى:

- لجان لمتابعة إجراءات استلام المدارس الجديدة وتوفير المرافق بها والانتهاء من إجراءات تطوير المدارس التي شهدت عمليات ترميم وإحلال وتجديد.

- تم إجراء الصيانة اللازمة لباقي المدارس بما يتفق مع المعايير الصحية حفاظاً على صحة التلاميذ من الأمراض.

- استمرار توفير بوسترات التوعية بإجراءات الوقاية من فيروس كورونـا بالمدارس.

- التأكيد على تهوية ونظافة الفصول الدراسية ودورات المياه ومعامل الوسائط التعليمية والمكتبات.

- التأكيد على تواجد المناطق الخضراء داخل المدارس والاهتمام بالمناطق المنزرعة وتهذيبها أولاً بأول.

- نشر التوعية للطلاب بالحفاظ على المناطق الخضراء والمساهمة في إظهارها دوماً بشكل حضاري لائق.

- المحافظة أنهت كافة استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد بالتنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم بالقليوبية والمديريات الخدمية.

- سيتم استقبال 1542792 طالباً وطالبة على مستوى المحافظة في 308262 فصل بـ2611 مدرسة.

- إجمالي المعلمين والإداريين على مستوى المحافظة 86518 معلو وإداري.

- 43 مدرسة تم افتتاحها هذا العام وجاري استكمال التجهيزات.

- تشكيل لجان من المديرية لمتابعة كافة القرارات الوزارية والمرور على جميع المدارس لمتابعة سير اليوم الدراسي بنطاق المحافظة.

- التنبيه على مديري المدارس بالالتزام بخطة تدريس المناهج الدراسية بما يتوافق مع الخريطة الزمنية المعدة.

- وضع خطة محكمة للإشراف اليومي.

- التأكيد على تفعيل دور الأنشطة التربوية، بمختلف أنواعها (الرياضية والفنية والعلمية والثقافية) والعمل على اكتشاف الموهوبين.

- استمرار تكثيف الجهود والمتابعة المستمرة وتقديم كافة أوجه الدعم وتقديم الحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة.

- متابعة وصول وتسليم الكتب المدرسية للتلاميذ بداية من أول يوم لانتظام الدراسة.



الأنشطة المدرسية



الحمامات بالمدارس



الفصول مستعدة لاستقبال الطلاب



المدارس التي تم تطويرها



المدارس الجديدة تدخل الخدمة



المدارس تتزين لاستقبال الطلاب



المساحات الخضراء بالمدارس



المناطق الخضراء بالمدارس



المناطق الخضراء بمدارس القليوبية



تجديد علم مصر ووضعه بمناطق ظاهرة بالمدارس



تزيين الفصور وتهويتها



توزيع الكتب الدراسية فور وصول الطلاب



جاهزية الملاعب بالمدارس



حجرات المعلمين بالمدارس



حجرات رياض الأطفال



روعة المدارس الجديدة



قاعات رياض الأطفال_1



معامل الأنشطة بالمدارس



نظافة الفصول الدراسية_1



نظافة دورات المياه بالمدارس









