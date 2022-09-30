جبال الملح فى بورفؤاد تشهد رواجا سياحيا من مختلف أبناء المحافظات.. صور

بورسعيد محمد فرج

شهدت مدينة بورفؤاد اليوم الجمعة، رواج سياحى لزيارة المعالم السياحية ببورفؤاد من مختلف أبناء المحافظات، الذين جاءوا ليشاهدوا جبال الملح، حيث الجمال الطبيعى فى كل مكان والطبيعة الخلابة والحدائق ذات الطابع التاريخى.

وحرص زوار بورفؤاد على مشاهدة جبال الملح وقضاء وقت ممتع والتصوير أثناء التزحلق على جبال الملح التى تشبه جبال ثلج فى أوروبا، وخاصة بعد أن تحولت جبال الملح لمزار سياحى.

ومن جانبه، قال اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد بأن المدينه تحتل المرتبة الأولى في السياحة من هذا النوع، مشيراً إلى ضرورة الإهتمام بالزائرين وتقديم كافة الخدمات لتنشيط السياحة الداخلية لجميع الرحلات القادمة من كافة محافظات الجمهورية لمشاهدة جبال الملح ولإدخال البهجة والسرور على نفوس المصريين لتصبح جبال الملح منافساً لجبال الجليد.

كما تحدث عامر عن فوائد الجلوس على جبال الملح الذي يقوم بسحب الطاقة السلبية من جسم الإنسان، وتضاهى جلسات العلاج الطبيعى، موضحا أن هناك بعض الشباب يقومون بممارسة رياضة التزلج على جبال الملح مثلما يحدث في أوروبا.

ومن جهة أخرى، أكد عامر أن الزائرين يحرصون علي التزحلق عليها، حيث يلتقط المصورين فوتوسيشن للزوار يشبه التواجد وسط الثلوج الكثيفة، ويقوم الزوار بإلقاء الملح إلى أعلى، ليري من يشاهد الصور جبال من الثلج وتساقط للثلوج على رأس الزائر، مشيرًا إلى أن جبال الملح في مدينة بورفؤاد عبارة عن مجموعة من جبال كبيرة، تتميز بلونها الأبيض الناصع، وتتخذ مساحات واسعة تشبه جبال الثلج بالقطب الشمالي، ويمكن الوصول لجبال الملح، التي تقع في بورسعيد بمنطقة بورفؤاد من خلال ركوب المعدية المجانية عبر قناة السويس إلى منطقة الملاحات.

ومن جانبهم، أعرب العديد من المواطنين عن سعادتهم بزيارة المدينة والتي تمتلك مقومات سياحية رائعة ومصممة على الطراز الأوروبي بالإضافة إلى الطقس الرائع، مؤكدين على أن مدينة بورفؤاد شهدت طفرة كبيرة في مجال السياحة وأصبحت تمتلك العديد من المناطق السياحية المميزة والتي يتم تداولها على نطاق واسع من خلال وسائل التواصل الاجتماعى.