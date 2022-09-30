جاهزية 255 مدرسة لاستقبال الطلاب فى أول يوم دراسى بكفر الشيخ.. صور

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الجمعة ، عن جاهزية 2214 مدرسة لبدء العام الدراسي الجديد، منهم 255 مدرسة، تستقبل الطلاب غداً السبت، لبدء العام الدراسي الجديد بها، في حين تستقبل بقية المدارس الطلاب بعد غد الأحد.

وشهدت محيط المدارس أعمال نظافة مكثفة من قبل مجالس المدن، إضافة لأعمال تعقيم وتطهير داخل المدارس، ووجه محافظ كفر الشيخ بالتعاون بين رؤساء المدن ومديري الإدارات التعليمية لظهور المدارس في أبهى صورها.

قال محمد عبدالله ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن المدارس جميعها في حالة جاهزية وعددها 255 مدرسة" تعليم عام وتعليم فني" ، وهى إجمالي المدارس التي تبدأ الدراسة بها يوم السبت ، لافتا إلى أنه تم توفير الأثاث اللازم والمعلمين وعمل النشرات اللازمة لسد العجز، في حين تستقبل 2241 مدرسة، بعد غد الأحد، 859 ألفا و 716 طالب ، منهم 768 ألفا و431 طالب وطالبة في التعليم العام ب 2144 مدرسة، تضم 196 ألف و469فصلا،و 91 ألف و285 طالب وطالبة في التعليم الفني ب 97 مدرسة تضم 2042 فصلا،ب اجمالي2241 مدرسة للتعليم العام والتعليم الفني، يضمون 18 ألفا و538 فصلا، واتخذت المديرية كافة الاستعدادات الازمة، لاستقبال الطلاب.

وأضاف عبدالله، أنه تم التأكيد على الاهتمام بنظافة المدارس وبخاصة من الخارج وبجانب الأسوار الخارجية لها بالتعاون مجالس المدن، وتجديد علم الجمهورية ، مشددا على جميع العاملين بالمدرسة والمتواجدين فى طابور الصباح بترديد السلام الجمهوري ، وتجهيز جهاز الإذاعة المدرسية والتواصل مع الطلاب لتقديم فقرات الإذاعة بدءً من اليوم الأول للدراسة.

وتابع انه تم التوجيهات للمعلمين بمعاملة الطلاب معاملة حسنة وحثهم على المحافظة على البنية التحتية بالمدارس، وتشغيل الأغاني الوطنية والتحفيزية قبل طابور الصباح وأثناء الراحة (الفسحة) المقررة للطلاب، والإعلان عن مجموعات التقوية وحسن تنفيذها وتطبيقها بكافة المراحل وتكليف التوجيه المالى والإدارى بمتابعة تنفيذها وفقا للقرار الوزاري المنظم لذلك.

وكانت المدارس بمحافظة كفر الشيخ، قد شهدت خلال الأسبوع الماضي، إقبال الأطفال وأولياء أمورهم، وتلاميذ الصف الأول الابتدائي، خلال أسبوع تهيئة الأطفال، وسط حالة من الفرحة، وتوزيع الهدايا على الأطفال، وممارسة العديد من الألعاب ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.



اسبوع التهيئة



الحجرات الدراسية



تزيين المدارس برسومات



تزيين المدارس_1



تطهير المدارس_2



تنظيم الادراد والكراسي



جانب من اسبوع التهيئة



جانب من الاستعادات



جانب من الاستعدادات



حجرات الروضة



حجرات الروضة_1



دورة مياه



دورة مياه_1