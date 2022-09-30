اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 سبتمبر 2022 04:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

توزيع 2 طن من لحوم صكوك الأضاحى على الفئات الأولى بالرعاية فى مدن البحر الأحمر

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 03:29 م
توزيع 2 طن من لحوم صكوك الأضاحى على الفئات الأولى بالرعاية فى مدن البحر الأحمر لحوم الأضاحى -أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تسلمت مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، اليوم الجمعة، 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعها على الفئات الأولى بالرعاية من عملاء تكافل وكرامة بمختلف مدن المحافظة، وذلك بحضور أحمد عبيد الشاذلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر. 
 
يأتى ذلك برعاية عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتوجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبناءا على البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الأوقاف.
 
وأوضح أحمد عبيد، مدير التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر، أن لحوم الصكوك سوف يتم توزيعها على مختلف مدن المحافظة بحسب الاحتياج كالتالي:
 
 250 كيلو  - إدارة رأس غارب، 500  كيلو - إدارة شمال الغردقة، 250  كيلو،  إدارة جنوب الغردقة، 200 كيلو -    إدارة سفاجا، 200  كيلو إدارة القصير، 100 كيلو، إدارة مرسى علم، 250  كيلو بإدارة الشلاتين، 100  كيلو،   بإدارة حلايب. 
 
وأكد أنه تم توجيه مديري الإدارات الاجتماعية بكافة المدن، لتوزيع اللحوم على الوحدات الاجتماعية بالإدارات لمستحقيها من عملاء تكافل وكرامة. 
 
2 طن لحوم للبحر الأحمر

لحوم الأضاحي
لحوم الأضاحي


 

 


البحر الأحمر

أخبار المحافظات

اخبار مصر

صكوك الأضاحي

تكافل وكرامة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة