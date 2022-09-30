توزيع 2 طن من لحوم صكوك الأضاحى على الفئات الأولى بالرعاية فى مدن البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

تسلمت مديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، اليوم الجمعة، 2 طن من لحوم صكوك الأضاحي لتوزيعها على الفئات الأولى بالرعاية من عملاء تكافل وكرامة بمختلف مدن المحافظة، وذلك بحضور أحمد عبيد الشاذلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر.

يأتى ذلك برعاية عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وتوجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وبناءا على البروتوكول الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الأوقاف.

وأوضح أحمد عبيد، مدير التضامن الاجتماعى بالبحر الأحمر، أن لحوم الصكوك سوف يتم توزيعها على مختلف مدن المحافظة بحسب الاحتياج كالتالي:

250 كيلو - إدارة رأس غارب، 500 كيلو - إدارة شمال الغردقة، 250 كيلو، إدارة جنوب الغردقة، 200 كيلو - إدارة سفاجا، 200 كيلو إدارة القصير، 100 كيلو، إدارة مرسى علم، 250 كيلو بإدارة الشلاتين، 100 كيلو، بإدارة حلايب.

وأكد أنه تم توجيه مديري الإدارات الاجتماعية بكافة المدن، لتوزيع اللحوم على الوحدات الاجتماعية بالإدارات لمستحقيها من عملاء تكافل وكرامة.