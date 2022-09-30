تفاصيل المؤتمر الصحفي لمهرجان الداو الدولي للفنون.. صور

كتب: محمد أسعد تصوير: محمود فخري

مدير عام شركة إدارة فنادق الداو للتنمية: نشكر وزارة السياحة والآثار على رعايتهم للمهرجان

مسئولة قسم الفن وتنظيم الفعاليات بشركة الداو للتنمية: مشاركة ٤٠ فنان من مختلف دول العالم والمهرجان فرصة للتبادل الثقافي والإبداعي

مديرة التسويق بشركة إدارة فنادق الداو للتنمية: المعرض مفتوح للجمهور لمدة أسبوع وسيعقد بشكل سنوي

خلال المؤتمر الصحفي المنُعقد اليوم الجمعة؛ أعلنت شركة الداو للتنمية عن تفاصيل إطلاق الدورة الأولى لمهرجان الداو للفنون بالممشى السياحي بروميناد بمدينة الغردقة، وذلك في الفترة ما بين ١-٧ أكتوبر، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ومحافظة البحر الأحمر، وبمشاركة أكثر من ٤٠ فنانًا من مختلف دول العالم.

وخلال كلمته؛ رحب طارق المصري -مدير عام شركة إدارة فنادق الداو للتنمية- بجميع المشاركين والحاضرين من فنانيين وإعلاميين ومستثمرين بالقطاع السياحي، معربًا عن سعادته بعقد الدورة الأولى للمهرجان، موجهًا الشكر لوزارة السياحة والآثار والهيئة العامة لتنشيط السياحة لدعمهم المستمر لشركة الداو للتنمية واستجابتهم السريعة لوضع المهرجان على قائمة الأحداث السنوية تحت رعاية الوزارة.

أضاف المصري أن الفن أصبح عنصر أساسي في مجال الضيافة، وبالتالي تحرص الداو على ربطة في كافة مشروعاتها ابتداءً بتطوير الممشى السياحي الداو أرت بروميناد عام 2018 ليكون أول معرض فني مفتوح بمدينة الغردقة، وفي القاهرة تم افتتاح فندق حياة ريچينسي كايرو ويست فبراير الماضي، حيث إن تصميمه مستوحى من عنصر رئيسي في تاريخنا العريق وهو سفينة الملك خوفو كدعم رئيسي للحضارة والفن.

وعن فكرة إقامة المهرجان قالت ملك شنودة -مسئولة قسم الفن وتنظيم الفعاليات بشركة الداو للتنمية- إن النسخة الأولى من المهرجان متأثرة باسم "الداو" وهي المركب العربية التقليدية التي ساهمت في أغراض تجارية وحققت تبادل ثقافي، مشيرة إلى أنه تم دعوة فنانيين من مختلف دول العالم للمشاركة في المهرجان واستمرت ورش العمل على مدار الأسبوع الماضي ظهر خلاله الكثير من الإبداع وكان فرصة حقيقية للحوار الثقافي والتبادل الفكري.

وذكرت أن المهرجان يعد الأول ضمن عدد من الأحداث الفنية التي تقوم بها ADD Art والتي تم تأسيسها نتيجة لقناعة شركة الداو للتنمية بأن الفن يضيف قيمة حقيقة لمشروعاتها ونأمل بأن تكون ADD Art منصة لمساندة الفنانين وتكون مساحة لعرض ابداعاتهم.

من جانبها أعلنت ميادة عبدالمطلب -مديرة التسويق بشركة إدارة فنادق الداو للتنمية- أن المعرض سيكون مفتوحًا للجمهور على مدار الأسبوع المقبل، وسيعقد بشكل سنوي، مشيرة إلى أنه سيتم افتتاح أول فندق بمنظور فني جديد ART Hotel العام المقبل.

أضافت؛ أن شركة الداو للتنمية تدير 5 فنادق منها 3 في الغردقة، بالإضافة لفندق حياة ريچينسي كايرو ويست، والخامس في لندن ببريطانيا، وهدفنا دمج الفن مع الفنادق والسياحة، ليس فقط في القاهرة ومصر ولكن رؤيتنا تصل للمستوى العالمي، وذلك تحت قيادة المهندس باسل سامي سعد -رئيس مجلس إدارة الشركة- وهو شخصيًا يؤمن بالفن والثقافة وضرورة دمجهم مع المنتج السياحي، معربة عن سعادتها بإطلاق النسخة الأولى للمهرجان.

الجدير بالذكر أنه من المقرر أن يكون الافتتاح الرسمي للمهرجان غدًا السبت بحضور وزير السياحة والآثار أحمد عيسى، ومحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي وعدد كبير من رجال الأعمال والفنانين والإعلاميين والصحفيين، كما يشهد الافتتاح الرسمي حفل مميز للموسيقار الكبير عمر خيرت بمسرح "أرينا" على الممشى السياحي.