اليوم السابع
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"تضامن الإسماعيلية" تنظم ندوات توعوية بالتعاون مع الأزهر الشريف

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 01:24 م
"تضامن الإسماعيلية" تنظم ندوات توعوية بالتعاون مع الأزهر الشريف جانب من الندوة
الإسماعيلية- صبرى غانم

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نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية بالتعاون مع منطقة الإسماعيلية الأزهرية ندوة موسعة لعدد 230 من مكلفات الخدمة العامة، من الفتيات حول تصحيح المفاهيم المغلوطة ونشر سماحة الدين الإسلامى، وأيضًا التعريف بالمبادرات التى يطلقها الأزهر الشريف؛ لتوعية الشباب من الجنسين والتى تسعى لتعزيز القيم والتوعية بمخاطر الإدمان والمخدرات على الشباب.

 

وكذلك لتوعية المُقبلين على الزواج بأسس تكوين الأسرة السليمة، وكيفية تجاوز المشاكل التى يتعرض لها حديثى الزواج.

 

وأكدت مها الحفناوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية، أنه تم توزيع مكلفات الخدمة العامة على ثلاث دفعات لتلقى الندوات، قبل توزيعهم على الجهات المختلفة. 

 

 وأن الندوة شملت توعية الفتيات بأهمية العمل العام والتطوعى، ومفاهيم حب الوطن وخدمته فى كافة المجالات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية. 

 

بجانب زيادة التوعية حول ترشيد الطاقة فى ضوء توجهات الدولة بكامل قطاعاتها نحو قضية الترشيد فى استخدام الموارد المتاحة وتوعية المواطنين كافة من خلال اتباع بعض الإجراءات التى تسهم فى تخفيض استهلاكهم للطاقة بالإضافة إلى التوعية بخطة المحافظة لترشيد استهلاك الكهرباء وخفض الإنارة العامة بما لا يتعارض مع أمان المواطنين.


الأزهر الشريف

الإسماعيلية

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