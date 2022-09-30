تحرير 60 محضرا بمخالفات تموينية خلال أسبوع فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة ناصر ثابت، حملات مكبرة على مدار الأسبوع الماضي، للرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين، ورصد أي مخالفات.



وأسفرت الحملات التي أشرف عليها محمد عوض، وكيل مديرية التموين، وبقيادة المهندس خالد فهمي، مدير إدارة الرقابة، ورئاسة إبراهيم الدهري رئيس الرقابة عن تحرير 60 محاضر تمويني بمخالفات متنوعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حيث جرى ضبط العديد من المخالفات، منها 60 كيلو جرام من مصنعات اللحوم بدون تواريخ صلاحية، و35 كيلو جرام من شكائر الكركدية بدون تواريخ صلاحية، و250 كيلو جرام أرز قام صاحبها ببيعها أزيد من السعر.



كما جرى تحرير 4 محاضر لمحال تجارية قامت ببيع الأرز أزيد من السعر الرسمي، ومحضر لمخبز استولى على الدقيق البلدي المدعم، و22 محضرا عدم إعلان عن أسعار المواد الغذائية، و9 محاضر عدم وجود شهادات صحية للعاملين بمحال تجارية، و13 محضرا ضد مخابز مخالفة.