اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 سبتمبر 2022 08:56 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تحرى ساعة الإجابة.. 8 سنن ليوم الجمعة يستحب للمؤمن فعلها قبل الصلاة

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 08:00 ص
تحرى ساعة الإجابة.. 8 سنن ليوم الجمعة يستحب للمؤمن فعلها قبل الصلاة سنن يوم الجمعة
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صلاة الجمعة شرعت فى أول الهجرة عند قدوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، وثبتت فرضيتها بقوله تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللهِ وَذَرُواْ ٱلۡبَيۡعَۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٌ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ [الجمعة: 9]، ولصلاة الجمعة عدد من السنن يستحب للمسلم أن يفلعها.
 
والسنن التى يستحب فعلها يوم الجمعة هى: "الاغتسال، والتطيب، قراءة سورة الكهف، تحرى ساعة الإجابة، لبس أحسن الثياب، كثرة الصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم، التبكير إلى المسجد، التسوك".
 
202306-202306-202306-202306-سنن-الجمعة

 


سنن يوم الجمعة

السواك

الاغتسال

الدعاء



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة