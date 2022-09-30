بوتين: سكان أقاليم دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا سيظلون روس إلى الأبد

كتب محمد شعلان

أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن سكان أقاليم دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا سيظلون من المواطنين الروس إلى الأبد، والغرب يسعى بكل طاقاته إلى الإبقاء على المنظومة الاستعمارية والاستمرار بالهيمنة على العالم.

وأضاف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن الغرب يصنف العالم إلى دول موالية له ودول يهاجمها لأنها لا تقبل أن ترضخ لسياساته ولأوامره، مؤكدا أن سكان الأقاليم الأربعة دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا أيدوا خيار العودة إلى روسيا.

جاء ذلك خلال أشراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مراسم التوقيع على معاهدات انضمام 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا.