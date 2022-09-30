اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 سبتمبر 2022 03:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بوتين: سكان أقاليم دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا سيظلون روس إلى الأبد

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 02:45 م
بوتين: سكان أقاليم دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا سيظلون روس إلى الأبد بوتين
كتب محمد شعلان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن سكان أقاليم دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا سيظلون من المواطنين الروس إلى الأبد، والغرب يسعى بكل طاقاته إلى الإبقاء على المنظومة الاستعمارية والاستمرار بالهيمنة على العالم.

 

وأضاف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن الغرب يصنف العالم إلى دول موالية له ودول يهاجمها لأنها لا تقبل أن ترضخ لسياساته ولأوامره، مؤكدا أن سكان الأقاليم الأربعة دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا أيدوا خيار العودة إلى روسيا.

 

جاء ذلك خلال أشراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مراسم التوقيع على معاهدات انضمام 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا.


بوتين

روسيا

اوكرانيا

الحرب الروسية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة