بعد تقدم العمال بفارق 33 نقطة.. نائب بالمحافظين البريطانى: سنخسر الانتخابات المقبلة

كتبت ريم عبد الحميد

قال نائب بارز بحزب المحافظين فى بريطانيا إن الحزب سيسخر الانتخابات القادمة، وعليه أن يقرر كيف يترك شكلا من أشكال الإرث لحزب العمال.

وقال السير تشارلز والكر، الرئيس السابق للجنة 1922 من نواب المقاعد الخلفية بالعموم البريطانى، إن الاستطلاع الذى أظهر تقدم العمال بفارق 33 نقطة كان محطما للغاية، ويعكس انهيارا على حافة الهاوية فى دعم المحافظين.

وأضاف فى تصريحات لراديو التايمز إن هناك انتخابات عامة فى غضون عامين، فى حوالى عامين فقط. وأعتقد أنه من الصعب بناء فرضية الآن بأن المحافظين سيحققون فوزا فى تلك الانتخابات. وأشار إلى أن الحديث سيكون حول مقدار ما سيخسرونه، وما هو واجبهم نحو البلاد.

وأظهر استطلاع يوجوف تقدما هائلا لحزب العمال عن حزب المحافظين بفارق 33 نقطة، 54% مقابل 21%، بما يعنى تضاعف تقدمهم عما كان عليه قبل أربعة أيام فقط.

من جانبها، قالت صحيفة فاينانشيال تايمز أن ليز تراس تتعرض لضغوط متزايدة لتغيير المسار المتعلقة بخطتها للضرائب والاقتراب بعد النتائج الصادمة لهذا الاستطلاع.

وكانت تراس قد أصرت فى سلسلة من المقابلات مع محطات الراديو المحلية، على أنها لن تغير مسارها فيما يتعلق بالاقتصاد، وقالت أن تخفيف الضرائب حيوى من أجل التراجع عن الركود، على الرغم من أن عمليات البيع فى السندات الحكومية والجنيه الإسترلينى استؤنفت أثناء حديثها.

وقالت تراس لراديو بى بى سى إننا نخفض الضرائب فى جميع المجالات لأننا نشهد أعلى عبء ضريبى فى بريطانيا منذ 70 عاما، وهو ما سبب غياب النمو الاقتصادى.

وأضافت أن الإبقاء على الضرائب المرتفعة فى الأوقات الاقتصادية الصعبة من المحتمل أن يؤدى إلى الركود، موضحا أن مبعث همها هو أنها تريد أن تبقى الناس فى وظائفها.