بدء احتفالات شمال سيناء بذكرى السادس من أكتوبر

شمال سيناء - محمد حسين

بدأت محافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، احتفالاتها بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة .



وقال الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء فى بيان صحفى على أن احتفالات المحافظة بدأت اليوم الجمعة و تستمر حتى يوم الخميس القادم الموافق ٦ أكتوبر.



وأشار المحافظ الى أنه تم نقل صلاة الجمعة مباشرة على التلفزيون المصرى من مسجد القرمانى بالعريش، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية وأعضاء المجموعة البرلمانية وأهالى وعواقل المحافظة.



وأعلن المحافظ عن افتتاح عيادات القرماني الخيرية التخصصية والتي تضم عدد ٧ عيادات طبية وهي الأنف والأذن والحنجرة والأطفال والباطنة والجراحة والعيون والأسنان والنساء، بجانب معمل تحاليل وغرفة أشعة، بتكلفة 750 الف جنيه بالجهود الذاتيه.



أشار المحافظ الى افتتاح جناح لجراحات اليوم الواحد في المرحلة الثانية، ليصبح المستوصف عبارة عن مستشفي صغير، مؤكدا علي انشاء المستوصف من أجل المواطن البسيط، حيث سيتم توقيع الكشف الطبى على المواطنين بأسعار رمزية.

وجه المحافظ الشكر الي اللواء محمد القرمانى، اول محافظ لشمال سيناء، مؤكدا علي ان المسجد والمستوصف سميا علي اسمه، تقديرا لدوره الكبير، معلنا عن اهداء درع المحافظة لنجله المهندس أحمد القرماني خلال افتتاح المستوصف.



واستعرض المحافظ خريطة احتفال المحافظة بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر، حيث سيتم غدا السبت افتتاح مدرسة أبو صقل بالعريش للتعليم الأساسى ، وافتتاح عدد 80 باكية في حى السبيل بالعريش .



ويوم الأحد القادم يتم افتتاح عدة مشروعات بمركز الحسنة في وسط سيناء .. منها : افتتاح منازل بدوية في أبو صيوان بوادى الحاج ، افتتاح بئر وادى البروك ، افتتاح ادارة تموين الحسنة ، افتتاح مدرسة الحسنة الثانوية الصناعية ، وافتتاح تحمع الكيلو 61 بالحسنة .



ويوم الثلاثاء القادم يتم افتتاح عدد من المشروعات في بئر العبد .. منها : معهد الروضة الاعدادى الثانوى في قرية الروضة ، افتتاح حضانة الروضة بالقرية ، افتتاح حديقة بئر العبد .



وفى يوم الأربعاء القادم يتم افتتاح: مدرستى الوحشى وأبو رفاعى بالشيخ زويد، وكذا افتتاح مسجد سلام أبو عبدون بالشيخ زويد.



وفى يوم الخميس القادم يتم اطلاق المسيرة الشبابية لشباب المحافظة بالعريش، وضع اكليل الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول بالعريش ، واحتفالات المدينة الشبابية بالعريش التى تتضمن: عرض فيلم وثائقى عن حرب أكتوبر ودور القوات المسلحة في محاربة الإرهاب .. ثم عرض فنى في قصر ثقافة العريش بالمناسبة.





