انتداب المعمل الجنائى لكشف ملابسات اشتعال حريق بفيلا فى الطالبية

كتب أحمد إسماعيل

انتدبت النيابة العامة بالجيزة خبراء المعمل الجنائي لكشف ملابسات حريق بفيلا بمنطقة الطالبية ، لكشف ملابسات الحادث وإعداد تقرير فنى عن بداية الحريق ونهايته والعوامل التي ساعدت على الاشتعال وبيان وجود شبهة جنائية وراء الحادث من عدمه.

وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الحريق.

واستمع رجال المباحث لأقوال المقيمين بالفيلا، ولم يشتبهوا في اندلاع الحريق جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل فيلا في الطالبية، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، و فرض كردون أمني لمحاصرته ، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، ومنع امتداده دون إصابات.

تم إخطار اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.