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المفتي: يجوز للمرأة المتضررة فى الحياة الزوجية اللجوء للقضاء

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 10:49 م
المفتي: يجوز للمرأة المتضررة فى الحياة الزوجية اللجوء للقضاء المفتي
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إنه لا بد من تغليب جانب الفضل في الحياة الزوجية.
 
تابع شوقي علام خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» على قناة صدى البلد، أن الشرع يجيز للمرأة المتضررة في الحياة الزوجية والتي لا تستطيع العيش مع الزوج، اللجوء إلى القضاء مطالبة بالتفريق بينها وبين زوجها.
 
بيّن مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، أن كل فرقة يحدثها القاضي بائنة إلى إلا إذا نص القانون على أنها رجعية، مشيرا إلى أنه إذا مات الزوج بعد تلك الفرقة فلا ميراث للزوجة.
 

مفتى الجمهورية

شوقى علام

المرأة المتضررة

الحياة الزوجية

القضاء



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