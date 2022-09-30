وصرح بذلك المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبيستريت.

وفي السياق، يغادر المستشار الألماني إلى إسبانيا يوم الثلاثاء، لحضور المشاورات الحكومية الألمانية الإسبانية الخامسة والعشرين يومي الخامس والسادس من أكتوبر فى (لاكورونيا) شمال غرب إسبانيا.

وقال المتحدث إن المشاورات ستركز على سياسة الأمن والدفاع، والتعاون الاقتصادي والطاقة، والتعاون البحثي والتعليم والتعاون فى أوروبا.