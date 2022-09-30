الشرطة تنقل سيدة بالمعاش للمستشفى لعدم قدرتها على الحركة

فى استجابة فورية، قدمت الأجهزة الأمنية بالقاهرة المساعدة لإحدى السيدات نظرًا لظروفها الصحية فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعى والإنسانى من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة طلب مساعدة من أحد المواطنين لمساعدته فى نقل والدته "بالمعاش" وغير قادرة على الحركة نظرًا لظروفها الصحية إلى إحدى المستشفيات من محل سكنها الكائن بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة.

على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتم تقديم المساعدة اللازمة للمواطنة ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج.

وجه المواطن الشكر والتقدير لرجال الشرطة على الإستجابة الفورية وتلبية إستغاثته.

وتولى وزارة الداخلية إهتمامًا خاصًا بملف "الأمن الإنساني" من خلال توجيه القوافل الطبية لعلاج المواطنين فى القرى والنجوع بكافة المحافظات وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلًا عن توجيه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومى للمواطنين فى منازلهم، لا سيما كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والمرضى، حتى لا يتكبدوا أية مشقة، مع توفير أماكن خاصة لأصحاب الحالات الخاصة بالمواقع الشرطية الخدمية "المرور، والأحوال المدنية، والجوازات، وتصاريح العمل"، وتحريك مساعدات علاجية وغذائية للقرى لاستهداف البسطاء وتوفير السلع الغذائية لهم بالمجان، كنوع من تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

واستمرارًا لنهج وزارة الداخلية فى العمل الإنسانى، جاءت مبادرة "كلنا واحد" بجميع مراحلها لتعيد البسمة على وجوه المصريين، من خلال توفير الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة فى الشوادر ومن خلال السيارات المتحركة المحملة بالأغذية، حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار، مع توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة فى منافذ أمان التابعة للوزارة، والتى تتميز بالجودة وانخفاض أسعارها.

ولا يخلو اجتماع للواء محمود توفيق وزير الداخلية، من التأكيد على أهمية احترام قيم حقوق الإنسان وصون كرامته، ومد يد العون للمواطنين والعمل دومًا على راحتهم.