الرئيس الروسى: القواعد الغربية معايير مزدوجة مصممة للحمقى

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال مراسم توقيع انضمام الأقاليم الأربعة لروسيا، لقد أنهى الغرب بازدواجية معاييره كافة الاتفاقيات والمواثيق.

وأضاف أن هناك تاريخ مشترك بين روسيا والأقاليم الأربعة التي تم انضمامها لروسيا ولذلك صوت الجيل الناشئ من أجل مستقبلنا المشترك.

وتابع بوتين خلال كلمته، الغرب يقسم العالم إلى "عالم متحضر" و"بقية العالم" وإلى "عالم أول" و"عوالم أخرى"، والغرب يقول دائما إنه يحمي ويدافع عن النظام والقواعد، ولكن من أين أتت هذه القواعد؟ معايير مزدوجة مصممة للحمقى.

وأشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مراسم التوقيع على معاهدات انضمام 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا.

وقال بوتين أن المواطنون في لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوروجيا قاموا باختيارهم بالانضمام إلى روسيا وهذا حقهم، وهذا خلال إشرافه على مراسم التوقيع على معاهدات انضمام 4 أقاليم أوكرانيا إلى روسيا.

وأضاف بوتين: حق تقرير مصير الشعوب حتمي وأجدادنا دافعوا عن هذه الأراضى، ولقد حافظ أجدادنا منذ يكاتيرينا العظمى على تلك المناطق وقاتل من أجل هذه المناطق أجدادنا فى الحرب العالمية الثانية.

وتابع بوتين لقد دافع عن تلك المناطق أبطالنا البواسل أبطال روسيا الذين دفع بعضهم حياته ثمنا لذلك.

وأكد الرئيس الروسى، إن خيار الملايين من تلك المناطق هو مصيرنا ومستقبلنا المشترك، وتلك أحاسيس لن يتمكن أحد من نزعها منا.

وأكدت موسكو تأييد الانضمام لروسيا بـ 99% فى دونيتسك 98% في لوجانسك 93% فى زابوريجيا و87% فى خيرسون.