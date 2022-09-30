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"الجيزة" تنظم مهرجان الألعاب الترويحية بمشاركة 115 شابا

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 05:33 م
"الجيزة" تنظم مهرجان الألعاب الترويحية بمشاركة 115 شابا نادي الطالبية الرياضى
كتبت - مرام محمد

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نظمت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة "إدارة برامج التنمية الرياضية"، مهرجان الألعاب الترويحية، ضمن الخطة المركزية للمرحلة العمرية من 12 إلى 15 سنة، بنادى الطالبية الرياضى، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وبتوجيهات من اللواء عبد الرحمن شلش وكيل الوزارة - مدير المديرية.

 

وهدف المهرجان إلى تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وشغل أوقات الفراغ والرفع من اللياقة البدنية عن طريق ممارسة بعض المسابقات الرياضية، والتعرف على كل ما هو جديد فى عالم الألعاب الترويحية وطرق التحكيم وأساليب التنظيم، وزيادة التقارب والتعارف بين المشاركين، حيث شهد المهرجان مشاركة 115 شابا وفتاة من الهيئات الشبابية التابعة لمحافظة الجيزة.

 

وشهد المهرجان، تنظيم عدد من الأنشطة والمسابقات ومجموعة من الألعاب الترويحية وبعض البرامج الثقافية، وتقديم جوائز تقديرية للفائزين والمشاركين.

 

يذكر أن فعاليات مهرجان الألعاب الترويحية، تأتى فى إطار المشروع القومى للياقة البدنية، وحرص وزارة الشباب والرياضة على الاهتمام بالشباب وتنمية روح الولاء والانتماء وخلق جيل قادر على تحقيق التنمية تماشيا مع "رؤية مصر 2030".

 


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