"الجيزة" تفتتح معرض لمنتجات الشباب وأصحاب الحرف اليدوية

كتبت - مرام محمد

افتتحت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، معرض لأعمال أصحاب الحرف اليدوية، والذى تم إقامته من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار حرص محافظة الجيزة على إقامة معارض ودعم وتسويق منتجات الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية والتراثية والفنية بمختلف أنواعها، انطلاقا من تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بضرورة التوسع فى إقامتها لتحقيق الاستفادة للمواطنين ودعم الشباب ومشروعاتهم.

وأكدت هند عبد الحليم، أن المعرض شارك فيه العديد من أصحاب المشروعات الصغيرة وأصحاب الحرف، والذى يأتى ضمن جهود المحافظة لتوفير منافذ متنوعة لتسويق وبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف وتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأشارت إلى أن المحافظة مستمرة في التوسع نحو إقامة المعارض، بالتعاون مع الجهات المعنية لتكون فرصة أمام الشباب أصحاب المشروعات الصغيرة اليدوية والحرفية لتسويق منتجاتهم، مؤكدة على استمرار فعاليات المعرض حتى يوم غد السبت الموافق 1 أكتوبر 2022.