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التنمية المحلية تعلن عن 77 وظيفة قيادية جديدة بالمحافظات خلال أيام

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 09:15 ص
التنمية المحلية تعلن عن 77 وظيفة قيادية جديدة بالمحافظات خلال أيام اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة بصدد الإعلان عن شغل 77 وظيفة شاغرة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية في وظيفة رؤساء المدن والمراكز والأحياء، وذلك من خلال الإعلان رقم (1) لسنة 2022 وفقاً للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وذلك على موقع بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg. وموقع الوزارة الرسمى .
 
وأكد اللواء هشام آمنة أن الوزارة تسعى لضخ دماء جديدة فى المناصب القيادية من الكوادر المتميزة تكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عجله التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه يتم تقييم المتقدمين بناءً على عدة معايير فيما يخص القدرات العلمية والتاريخ الوظيفى ومقترحات التطوير والسمات الشخصية ومهارات القيادة واتخاذ القرار والقدرة على حل مشكلات المواطنين فيما يخص عمل الإدارة المحلية  .
 
وقال اللواء هشام آمنة أن التقديم على المسابقة سيكون لمدة شهر، وعلى الراغبين فى التقدم استيفاء النموذج المعد لذلك والمرفق به بطاقة الوصف الوظيفى و المتضمن المستندات المطلوبة و يمكن الحصول عليه من البوابة الإلكترونية للحكومة وموقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg فور صدور الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة .
 
وفى السياق ذاته كشف وزير التنمية المحلية أن الوزارة ستنتهى خلال شهر أكتوبر 2022 من كافة الإجراءات الخاصة بشغل 58 قيادة جديدة للعمل ضمن منظومة القيادات في وظيفة رؤساء أحياء ومراكز بالمحافظات بعد أن تم اختيار القيادات الجديدة طبقاً لمسابقة الإعلان رقم 1 لسنة 2021 ، وأوضح اللواء هشام آمنة أنه سيتم الانتهاء من التدريب اللازم للقيادات الجديدة خلال شهر أكتوبر 2022 تمهيداً لاستصدار قرارات شغل وظائفهم وتوليهم المسئولية بشكل رسمي خلال شهر نوفمبر.

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وظائف التنمية المحلية

رؤساء أحياء

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