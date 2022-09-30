اليوم السابع
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التحقيق مع عاطل متهم بترويج العملات الأجنبية فى الساحل

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 10:00 م
التحقيق مع عاطل متهم بترويج العملات الأجنبية فى الساحل دولارات - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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كشفت تحقيقات نيابة الساحل حول ضبط عاطل بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، أن المتهم جمع العملات الأجنبية من عدد من المواطنين، بقصد ترويجها في السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة، خارج السوق المصرفية.

وأضافت التحقيقات أن المتهم اتخذ من دائرة قسم الساحل مكانا له لمزاولة نشاطه الأثم، متخذا من أحد المقاهي مكانا له لترويج والاتجار في العملة الأجنبية، حيث تم ضبطه أثناء تواجده بها وبحوزته كمية كبيرة من النقد الأجنبي كان ينوى توزيعها على أحد عملائه بأسعار مخالفة للسعر المحدد من قبل البنك المركزى، بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

البداية كانت بتلقى اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - هاتف محمول)، لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة، بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


تحقيقات النيابة

الاتجار بالعملة

السوق المصرفية

السوق السوداء

النقد الأجنبي

قسم الساحل



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