افتتاح 3 مساجد بعد تطويرها بقرى بنى سويف بتكلفة 7.5 مليون جنيه

بنى سويف هانى فتحى

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، رؤساء الوحدات المحلية لمركزى ومدينتى الفشن وإهناسيا، لافتتاح 3 مساجد بقرى (قلها، وصفط الخرسا والحيبة) وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله.



وشهد "اليوم الجمعة" افتتاج مسجد بلال بن رباح بقرية قلها مركز إهناسيا "إحلال وتجديد" بتكلفة 2 مليون جنيه " جهود ذاتية"، ومسجد الرحمة بقرية صفط الخرسا "إحلال وتجديد" بتكلفة 3 ملايين جنيه "جهود ذاتية" ومسجد العلم والإيمان بقرية الحيبة "إحلال وتجديد" بتكلفة 2.5 مليون جنيه "جهود ذاتية " بمركز الفشن.



وقد أقيمت شعائر صلاة الجمعة بالمساجد بعد افتتاحها، حيث حضر الافتتاح والصلاة في مسجد قلها بإهناسيا: ناصر سيف رئيس الوحدة المحلية، والنائب الدكتور علي بدر، عضو مجلس النواب، والشيخ سيد نور الدين مدير أوقاف إهناسيا، وفي مسجدي " العلم والإيمان والرحمة" بالفشن، شهد الافتتاح وأداء الصلاة محمد بكرى رئيس الوحدة المحلية، والنائب طه أبو الناظر عضو مجلس النواب، وأحمد توفيق رئيس الوحدة المحلية بالفنت، والدكتور الحسيني عبدالسلام مدير الدعوة بمديرية الأوقاف ببنى سويف، حيث تناولت خطبة الصلاة موضوع "حياة النبي من الميلاد إلى البعثة".