استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات حول المدارس بالغربية والإسماعيلية

المحافظات عادل ضرة -صبرى غانم

أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة بلغربية، استكمال الحملات المكبرة للنظافة ورفع الاشغالات حول المدارس بمركز المحلة تحت إشراف المهندس سامى حاتم والمحاسب صلاح حشيش نواب رئيس المدينة وبالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، وتضمنت الحملة أعمال النظافة بمدخل قرية سامول ورفع عدد من الاشغالات بالشوارع الرئيسية المؤدية للمدارس بسامول، كما قامت الوحدة المحلية للمعتمدية بأعمال نظافة أمام المعهد الأزهرى ومدرسة شادى العاصى بسندسيس وتم عمل حملة نظافة على طريق مدرسة الهياتم الإعدادية وعبد العال أبو هيش والمعهد الأزهرى.

وأضاف الجروانى، أنه تم عمل العديد من أعمال النظافة امام معهد شبرابابل الإعدادى والشهيد أحمد صبحى حرحش بشبرابابل كما قامت الوحدة المحلية لدمرو بأعمال تشجير ونظافة بمدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية ودمرو للتعليم الأساسى وفى نطاق الوحدة المحلية لبشبيش تم رفع القمامة والاشغالات بطريق المعهد الأزهرى والمدارس وفى نطاق الوحدة المحلية لبلقينا تمت أعمال نظافة امام مدرسة سيد سبلة الإعدادية ومدرسة بلقينا الابتدائية وتم توجيه معدات النظافة بقرية صفط تراب أمام مجمع المدارس للقيام بأعمال النظافة وتمهيد الطرق لسهولة حركة الطلبة.

كما واصلت الوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، نشاطها اليومى فى قطاع النظافة بنطاق المحافظة تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد برفع مخلفات القمامة من عموم المدينة بحمولة 30 طنل تقريبًا.

ومن قرى فنارة، كسفريت، أبوسلطان، الهويس، سرابيوم بحمولات إجمالية بلغت 84 طنا تقريبًا.

وفى مركز ومدينة القنطرة شرق، قامت إدارة تحسين البيئة برفع القمامة والمخلفات من المربعات وأماكن التكدسات السكنية، وكنس الشوارع، وذلك بشارع الجيش، شارع مكتب البريد، شارع التحرير، شارع الثورة، شارع أسيوط، شارع سوق الأربعاء وشارع مصر بالمدينة القديمة.

وفى مركز ومدينة أبو صوير، واستمرارًا للأعمال اليومية بشأن تكثيف أعمال النظافة، قامت إدارة تحسين البيئة بالمدينة برفع مخلفات القمامة من مدخل المدينة، والطريق الرئيسى والشوارع الفرعية، ثم التوجه إلى شارع المطار، وأبو راجح، والمعهد الدينى بأبو راجح وتجمع الصاروخين.

وفيما يخص الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، فى قرية السبع آبار الغربية تم رفع مخلفات القمامة من أبوعياد، أبومنصور ومساكن أبو منصور، والإيواء، كما تم تعقيم مبنى القرية.

وفى قرية المنايف تم متابعة أعمال النظافة، حيث تم رفع مخلفات القمامة من توابع القرية وكذلك تم المرور على المجارى المائية.



تنظيف حول مدارس الغربية



جانب من أعمال النظافة العامة بمدن ومراكز الإسماعيلية



حملات النظافة بالاسماعيلية



حملات النظافة بالمدارس