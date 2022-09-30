استمرار إتاحة تسجيل الرغبات بمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المعادلة

كتب محمد صبحى

يواصل مكتب التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد، اليوم الجمعة، فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، كما يُتيح مكتب التنسيق الفرصة لطلاب الشهادات المعادلة المُستنفذين للرغبات، للتقديم مرة أخرى من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg.

كما يواصل مكتب التنسيق إتاحة الفرصة لطلاب الشهادات الفنية المُستنفذين للرغبات للتقديم على موقع التنسيق الإلكتروني.