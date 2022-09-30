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استمرار إتاحة تسجيل الرغبات بمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المعادلة

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 10:51 ص
استمرار إتاحة تسجيل الرغبات بمرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المعادلة تنسيق الجامعات - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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يواصل مكتب التنسيق للجامعات الحكومية والمعاهد، اليوم الجمعة، فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، كما يُتيح مكتب التنسيق الفرصة لطلاب الشهادات المعادلة المُستنفذين للرغبات، للتقديم مرة أخرى من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg.
 
كما يواصل مكتب التنسيق إتاحة الفرصة لطلاب الشهادات الفنية المُستنفذين للرغبات للتقديم على موقع التنسيق الإلكتروني.
 
وعلى جانب آخر، كان مكتب التنسيق أعلن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية وتم إتاحة النتائج على موقع التنسيق، وتقدم إجمالى عدد (258028) طالبا وطالبة على موقع التنسيق الإلكترونى من الشهادات الفنية نظام (3- 5 سنوات) والمعاهد المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية.
 
وبلغ عدد الطلاب المرشحين (255093) طالبا وطالبة وذلك طبقًا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم وفى حدود الأعداد المُقررة لكل شهادة وفى ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة فى هذا الشأن.

 


تنسيق الجامعات 2022

موقع التنسيق

تنسيق الشهادات المعادلة

اخبار مصرية

تقليل الاغتراب



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