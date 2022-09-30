اليوم السابع
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اعتبارًا من 1 نوفمبر ..

إلزام الممولين بشرم الشيخ بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية عن خدمات المستهلك

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 10:20 ص
إلزام الممولين بشرم الشيخ بإصدار إيصالات ضريبية إلكترونية عن خدمات المستهلك مصلحة الضرائب المصرية
كتب - أحمد يعقوب

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أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارًا رقم (484) لسنة 2022 بإلزام الممولين والمكلفين الواقعين في النطاق الجغرافي لمدينة شرم الشيخ بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية ( إيصالات ضريبية إلكترونية ) على  منظومة الايصال الالكترونى بيئة التشغيل الفعلي عن الخدمات المؤداة أو السلع المباعة للمستهلك النهائي، وذلك اعتبارًا من 1 نوفمبر 2022 .  
 
وأوضح " مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن القرار من شأنه تيسير إجراءات رد الضريبة للسائحين المغادرين  غير المقيمين،  وتشجيع عملية الاستثمار، والترويج للاقتصاد المحلي ، وتنشيط حركة البيع والشراء في السوق المحلي .

مصلحة الضرائب المصرية

ضرائب

شرم الشيخ

فاتورة الكترونية



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