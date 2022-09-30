اليوم السابع
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إضاءة مبنى إرشاد السفن فى الإسماعيلية باللون الأزرق احتفالاً بيوم الملاحة العالمى

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 03:43 ص
إضاءة مبنى إرشاد السفن فى الإسماعيلية باللون الأزرق احتفالاً بيوم الملاحة العالمى مبنى إرشاد السفن بمحافظة الاسماعيلية مضاء باللون الأزرق
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أضاءت هيئة قناة السويس مبنى إرشاد السفن بمحافظة الإسماعيلية باللون الأزرق احتفالاً بيوم الملاحة البحرية العالمي، وتعبيرًا عن مشاركة الهيئة والتزامها بمعايير الاستدامة البحرية ودعم جهود التحول الأخضر ومكافحة ظاهرة التغير المناخي.

وتشارك قناة السويس مؤسسات ومنظمات الملاحة العالمية الاحتفاء بيوم الملاحة البحرية العالمي والذي تعقده المنظمة البحرية الدولية International Maritime Organization - IMO  هذا العام تحت شعار "تكنولوجيا جديدة من أجل نقل بحري أكثر ملائمة للبيئة"، من خلال إنارة الموانئ والمعالم البحرية المتميزة بكل دولة باللون الأزرق أو اللونين الأزرق والأخضر سعيًا لتوحيد المجتمع البحري العالمي وزيادة الوعي بأهمية النقل البحري في العالم.

وتعمل قناة السويس تحت مظلة عامة للدولة المصرية تستهدف تخفيض الانبعاثات والحفاظ على البيئة، ويتجلى ذلك في إطلاق الهيئة استراتيجية 2030 للتحول إلى قناة خضراء تمتثل إلى معايير الاستدامة الدولية.

مبنى إرشاد السفن بمحافظة الاسماعيلية مضاء باللون الأزرق
مبنى إرشاد السفن بمحافظة الإسماعيلية مضاء باللون الأزرق

 


الإسماعيلية مبنى إرشاد السفن

اليوم العالمى للملاحة

هيئة قناة السويس

الحفاظ على البيئة



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