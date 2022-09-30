إصابة 8 أشخاص فى حادثى سير بوادى النطرون وإيتاى البارود بالبحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

أصيب منذ قليل 8 أشخاص بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادثى سير بمركزى وادى النطرون وإيتاى البارود بمحافظة البحيرة.

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بتلك الحوادث من شرطة النجدة ، وبالفحص تبين إصابة 5 اشخاص بكدمات وكسور مختلفة بأنحاء الجسم، فى حادث تصادم سيارتى نصف نقل بطريق القاهرة -الإسكندرية الصحراوي بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين الى مستشفى وادى النطرون لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة .



كما أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة بكسور وكدمات إثر إنقلاب سيارة ملاكى بطريق القاهرة- الإسكندرية الزراعى بالقرب من مدينة إيتاى البارود.



تم نقل المصابين إلى مستشفى إيتاى البارود لتقديم الرعاية الطبية، وتحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب تلك الوقائع .



