اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 سبتمبر 2022 04:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 4 من أسرة واحدة فى تصادم سيارة مع قطار الصالحية بالشرقية

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 03:02 م
إصابة 4 من أسرة واحدة فى تصادم سيارة مع قطار الصالحية بالشرقية جانب من الحادث
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت مدينة فاقوس بالشرقية ، حادث تصادم سيارة ملاكي مع قطار خط الشرق، ناحية مدخل كفر الحوت، مما اسفر عن إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة.

كان مستشفى فاقوس العام، قد استقبل، قبل قليل، 4 مصابين، بإصابات خطيرة ومتوسطة، إثر تصادم سيارة ملاكي مع قطار، ورفع المستشفى درجة الطوارئ باستدعاء الاطقم الطبية والجراحة لسرعة إنقاذ المصابين.

تلقى اللواء محمد صلاح الدين مدير امن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز فاقوس، بتصادم سيارة ملاكي أثناء عبور شريط السكة الحديد من معبر عشوائي ناحية مدخل كفر الحوت، بقطار الصالحية خط الشرق، مما أدى لإصابة 4 أشخاص، وتوقف القطار، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

١ - تصادم سيارة ملاكي مع قطار الصالحية
تصادم سيارة ملاكي مع قطار الصالحية

 

المصابين بموقع الحادث
المصابون بموقع الحادث

 

 

قطار الصالحية بالشرقية يتصدم بسيارة ملاكي
قطار الصالحية بالشرقية يتصدم بسيارة ملاكي

 


 


قطار الصالحية

تصادم قطار

إنقلاب سيارة

تصادم قطار بسيارة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة