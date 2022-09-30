إصابة 4 من أسرة واحدة فى تصادم سيارة مع قطار الصالحية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

شهدت مدينة فاقوس بالشرقية ، حادث تصادم سيارة ملاكي مع قطار خط الشرق، ناحية مدخل كفر الحوت، مما اسفر عن إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة.

كان مستشفى فاقوس العام، قد استقبل، قبل قليل، 4 مصابين، بإصابات خطيرة ومتوسطة، إثر تصادم سيارة ملاكي مع قطار، ورفع المستشفى درجة الطوارئ باستدعاء الاطقم الطبية والجراحة لسرعة إنقاذ المصابين.

تلقى اللواء محمد صلاح الدين مدير امن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز فاقوس، بتصادم سيارة ملاكي أثناء عبور شريط السكة الحديد من معبر عشوائي ناحية مدخل كفر الحوت، بقطار الصالحية خط الشرق، مما أدى لإصابة 4 أشخاص، وتوقف القطار، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تصادم سيارة ملاكي مع قطار الصالحية



المصابون بموقع الحادث



قطار الصالحية بالشرقية يتصدم بسيارة ملاكي



