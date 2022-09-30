اليوم السابع
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الجمعة، 30 سبتمبر 2022 05:28 م
أكرم القصاص
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إصابة مواطن فى حادث اشتعال سيارة بطريق القاهرة الفيوم

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 05:27 م
إصابة مواطن فى حادث اشتعال سيارة بطريق القاهرة الفيوم إصابة مواطن فى حادث اشتعال سيارة (أرشيفية)
الفيوم رباب الجالي

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أصيب مواطن في حادث اشتعال النيران في سيارة نصف بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، وتم نقل المصاب إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا بوقوع حادث بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي ووجود مصاب، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين اشتعال النيران في سيارة نصف نقل وإصابة مواطن، وتم نقل المصاب الي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
 
 


 

 


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