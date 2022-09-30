اليوم السابع
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الجمعة، 30 سبتمبر 2022 12:54 م
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إصابة مدير هيئة الرعاية الصحية بالأقصر نتيجة حادث مرورى بالإسماعيلية

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 12:39 م
إصابة مدير هيئة الرعاية الصحية بالأقصر نتيجة حادث مرورى بالإسماعيلية جانب من الحادث
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أصيب الدكتور أحمد شفيق رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أثناء عودته من الأقصر إلى محافظة الإسماعيلية، لقضاء اجازته بإصابات خفيفة ما بين كدمات وسحجات، نتيجة اختلال عجلة القيادة وانفجار إطار السيارة التى يقودها على طريق القاهرة الإسماعيلية، وتم نقله إلى مجمع الاسماعيلية الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية لإسعافه ورعايته طبيا.

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث سيارة على طريق القاهرة الإسماعيلية.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف لمكان الحادث الذى أسفر عن إصابة الدكتور أحمد شفيق رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر.

على الفور، تم نقل المصاب إلى مجمع الإسماعيلية الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية لإسعافه ورعايته طبيا، وعقب إجراء الفحوصات الطبية والأشعات غادر المجمع متجها إلى منزله بمحافظة الإسماعيلية.

 

الحادث
الحادث

 

جانب من الحادث
جانب من الحادث

 

 

موقع الحادث
موقع الحادث

 


 

 


الإسماعيلية

هيئة الرعاية الصحية

الأقصر

مجمع الاسماعيلية الطبى

الدكتور أحمد شفيق

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