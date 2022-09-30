إصابة مدير هيئة الرعاية الصحية بالأقصر نتيجة حادث مرورى بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب الدكتور أحمد شفيق رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أثناء عودته من الأقصر إلى محافظة الإسماعيلية، لقضاء اجازته بإصابات خفيفة ما بين كدمات وسحجات، نتيجة اختلال عجلة القيادة وانفجار إطار السيارة التى يقودها على طريق القاهرة الإسماعيلية، وتم نقله إلى مجمع الاسماعيلية الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية لإسعافه ورعايته طبيا.

تلقى اللواء محمود عاشور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث سيارة على طريق القاهرة الإسماعيلية.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الاسعاف لمكان الحادث الذى أسفر عن إصابة الدكتور أحمد شفيق رئيس فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر.

على الفور، تم نقل المصاب إلى مجمع الإسماعيلية الطبي التابع لهيئة الرعاية الصحية لإسعافه ورعايته طبيا، وعقب إجراء الفحوصات الطبية والأشعات غادر المجمع متجها إلى منزله بمحافظة الإسماعيلية.



الحادث



جانب من الحادث



موقع الحادث



