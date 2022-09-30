أندية السكان بالأقصر تنفذ قوافل الصحة الإنجابية بمركز شباب القرنة

الأقصر – أحمد مرعى

نفذت إدارة المشروعات وتدريب الشباب بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، على مدار الـ48 ساعة الماضية، خطة أندية السكان (قوافل الصحة الإنجابية وندوات توعوية) بمركز شباب القرنة بإدارة شباب القرنة، ومركز شباب العشى بمدينة الزينية، وذلك بحضور أعضاء أندية السكان من مركز الشباب، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وتم تنظيم فعاليات القوافل الصحية والندوات التوعوية داخل مراكز شباب القرنة والعشى، بتوجيهات صلاح محمد رشوان مدير عام المديرية، وفتحى محمد خير وكيل المديرية للشباب، وجيهان عبد اللطيف مدير إدارة المشروعات وتدريب الشباب بالمديرية، وأحمد فراج مدير إدارة شباب القرنة، ومحمد فتحى مدير إدارة شباب الزينية، وعلاء عبد الحفيظ منسق أندية السكان بالأقصر، حيث يأتى ذلك فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة والسكان.

ويقول صلاح محمد رشوان، مدير عام شباب ورياضة الأقصر، إنه تم تنظيم تلك الفعاليات لتقديم خدمات طبية واستشارية وتوفير علاج بمراكز الشباب التى بها مقرات أندية سكان بالمحافظة، وذلك فى إطار الجهود التى تقوم بها وزارة الشباب والرياضة فى إطار منظومة العمل داخل مراكز الشباب لكونها مراكز خدمة مجتمعية، وذلك بدعم الدكتورة منال جمال رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب، والدكتورة جيهان رشوان مدير الإدارة العامة للتدريب.

وفى نفس السياق نفذ النادى الثقافى بمديرية الشباب والرياضة بالأقصر، مسابقة فى فن كتابة القصة القصيرة لأعضاء النادى الثقافى بمركز شباب القباحى الغربى، والذى تنفذه إدارة الشباب بالمديرية، حيث إن النادى الثقافى ضمن المشروعات القومية التى تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة - الإدارة المركزية لتنمية الشباب - ويهدف إلى رفع المستوى الثقافي والفني والوعي الديني لدى الشباب والنشء، وتنمية مهاراتهم من خلال البرامج التي يقدمها النادي الثقافي، وذلك تحت إشراف فتحي محمد خير وكيل المديرية للشباب، وجيهان عبدة مدير ادارة خدمات الشباب، وعمر حرز الله مدير إدارة شباب الأقصر، والكلاوتي محمد عمرة مشرف النادي الثقافي، وقام بتحكيم المسابقة محمود النجار.



أندية السكان بالأقصر تنفذ قوافل الصحة الإنجابية بالقرنة



جانب من الندوات التوعوية فى مراكز الشباب بالأقصر



قوافل صحية بمركز شباب العشي



قوافل لدعم صحة سيدات قرية العشي



ندوات توعوية بمراكز شباب القرنة