أمين غرفة مكة المكرمة يلتقى وفدا مصريا لبحث تنظيم معارض للتبادل التجارى

إيمان حنا

التقى أمين الغرفة التجارية بمكة المكرمة المهندس عصمت معتوق، وفدًا تجاريًا مصريًا برئاسة الوزير المفوض التجارى بالقنصلية المصرية بجدة أسامة باشا، لبحث إمكانية تنظيم معارض للتبادل التجارى الذى يجمع الشركات المنتجة والمصدرة مع التجار والمستثمرين السعوديين.وفق بيان لسفارة السعودية.

وأكد معتوق، أن العلاقات التجارية بين قطاع الأعمال فى مكة المكرمة وجمهورية مصر العربية تسير فى تطوّر مضطرد، مبينًا أن هذه العلاقات تشهد اتساعًا فى أبعادها شاملة الجوانب الاقتصادية والتجارية.

من جهته، ثمن الوزير المفوض دور غرفة مكة المكرمة فى فتح المجالات أمام قطاع الأعمال فى البلدين، مشيرًا إلى أن المجلس التصديرى المصرى للصناعات الغذائية يمتلك قاعدة بيانات عالية المصداقية.

وأوضح المدير التنفيذى للمجلس التصديرى المصرى للصناعات الغذائية تميم الضاوى، أن نسبة النمو فى المؤشرات بين البلدين وصلت إلى 20% وتخطت حاجز الـ 350 مليون دولار، مؤكدًا حرص المجلس على التواصل مع المستثمر السعودى خاصة عبر المعارض المتخصصة، متناولًا آلية الانضمام إلى القوائم البيضاء للشركات المصرية، مبينًا أن هناك اشتراطات يضعها المجلس على المصانع لضمان سلامة المنتجات والأغذية المصرية.