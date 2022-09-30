أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف لغز اختفاء 3 أطفال أشقاء بالخصوص

القليوبية إبراهيم سالم

تكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من جهودها لكشف غموض اختفاء 3 أطفال أشقاء في ظروف غامضة عقب خروجهما من منزلهما للتوجه للملاهي واستقلالهم مركبة "توك توك"، وبعد الانتهاء من اللعب لم يعودوا لمنزلهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وتكثف أجهزة الأمن جهودها في العثور عليهم.



وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة الخصوص، يفيد ورود بلاغا من أب وأم بتغيب أطفالهما الثلاثة وهم "يوسف 11 عاما، وعبدالرحمن 6 سنوات، وبسنت عامين"، منذ الأربعاء الماضى.



وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى لسرعة العثور على الأطفال، وتوصلت التحريات إلى أن الأطفال كانوا يستقلون "توك توك" لتوصيلهم إلى إحدى الملاهي، وقاموا باللعب ببعض الألعاب ثم خرجوا نحو الطريق الرئيسي للعبور للجانب الآخر، وكشفت كاميرات المراقبة الأطفال الثلاثة من الخلف وهم يعبرون الطريق إلا أن كاميرات الجانب الآخر من الطريق لم تظهر لحظة عبورهم من الأمام.



وتبين من التحريات وسؤال الأب والأم أنهما يذهبان كلا منهما إلى عمله، حيث يعمل الأب استورجي موبيليا في أحد المحال، بينما تخرج الأم للعمل أيضا لمساعدة الزوج.



وتقوم أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية بتتبع خط سير الأطفال لتحديد مكان تواجدهم وتكثف الجهود للعثور عليهم وإعادتهم لأسرتهم.