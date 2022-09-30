أطعمة مهمة لصحتك في الخريف.. هتقوي مناعتك وتحافظ على صحتك

كتبت فاطمة ياسر

خلال فصل الخريف تزداد فرص الإصابة بنزلات البرد بسبب التغيرات المناخية التي تحدث خلال فصل الخريف ، ولذا نشرت صحيفة "إزفيستيا"، أبرز ما أشارت به أخصائية التغذية الدكتورة مريم سيفولينا، التي حددت أن هناك بعض المواد الغذائية التي يجب تناولها في فصل الخريف من أجل تعزيز الصحة، وتقوية الجهاز المناعي.

أوضحت أخصائية التغذية، أن جسم الإنسان خلال فصل الخريف يحتاج للدعم، ولذا يجب خلال هذه الفترة من السنة إضافة الخضراوات والفواكه إلى النظام الغذائي اليومي، لأن هذه العناصر الغذائية تحتوي على العديد من المصادر الأساسية التي يحتاجها الجسم لدعم المناعة، والجسم.

وأشارت أخصائية التغذية، أن الفواكه والخضراوات تعد من مصادر الفيتامينات ومنها فيتامين د، وب، وأ، وأيضا مضادات الأكسدة، ولذا فهي عناصر مهمة تقوي الجهاز المناعي، وأيضا امداد الجسم بالدم وتنشيط الدورة الدموية، التي تعمل علي تجديد نشاط الخلايا.

وحث التقرير، على تناول التفاح والفراولة، والبقدونس، والشبت، والخيار، والخس، كما حث أخضائية التغذية على ضرورة ممارسة أي نشاط بدني، والرياضة، لأنها تعد من الحيل الجيدة التي تقوي المناعة بشكل ملحوظ.