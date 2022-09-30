أخبار مصر.. لم يتم تحديد موعد لإصدار عملة "2 جنيه" والتصميم المتداول مفبرك

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، نفى وزارة المالية تحديد موعد لإصدار عملة فئة "2 جنيه"، مؤكدة أن التصميم المتداول مفبرك.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

الحكومة: لم يتم تحديد موعد لإصدار عملة فئة "2 جنيه" والتصميم المتداول مفبرك

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله من تصميماً للعملة الجديدة فئة "2 جنيه" وبدء إصدارها في أكتوبر المقبل، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للتصميم المتداول للعملة الجديدة فئة "2 جنيه" وبدء إصدارها في أكتوبر المقبل.

التعليم العالى: بدء الدراسة بـ12 جامعة أهلية لأول مرة هذا العام و7 تكنولوجية

كشف الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، عن مسارات جديدة هذا العام الدراسى، منها بدء الدراسة فى 12 جامعة أهلية لأول مرة هذا العام الدراسي.

انطلاق العام الدراسى الجديد فى عدة محافظات غدا وانتظام جميع الطلاب الأحد.. التعليم تشدد على تحقيق الانضباط مع بداية العام الدراسي.. تخصيص الحصة الأولى بالمدارس للحديث عن انتصارات أكتوبر 1973 وفضل الشهادة

ينطلق غدا السبت 1 أكتوبر العام الدراسى فى عدد من المحافظات وهى "الإسماعيلية والفيوم والمنيا وبنى سويف وأسيوط وسوهاج والبحيرة وكفر الشيخ وأسوان والأقصر وقنا، وشمال سيناء وبعض مدارس محافظة القاهرة والجيزة، خاصة التابعة للكنيسة، بينما تنتظم الأحد الدراسة فى جميع مدارس الجمهورية وتضم والإسكندرية والقليوبية والشرقية والغربية والمنوفية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر والوادى الجديد وجنوب سيناء ومرسى مطروح، بإجمالى 25 مليون طالب وطالبة.

التنمية المحلية توجه المحافظات بعدم التهاون فى تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحلات.. استمرار التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل.. حملات للتأكد من تطبيق المواعيد.. والعقوبات تبدأ بإنذار كتابى وتنتهى بالغلق

وجهت وزارة التنمية المحلية، المحافظات، بعدم التهاون فى تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحلات والمطاعم والمقاهى بكل حسم، التى بدأت رسميًا اليوم الجمعة، خاصة فى ظل خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين واستمرار الحملات اليومية على المحال والمطاعم والمقاهى للتأكد من تطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال.

بايدن: موسكو ستدفع ثمنا باهظا بعد إعلانها ضم مناطق أوكرانية.. الرئيس الأمريكى يصفها بـ "الاحتيال".. بوتين: أمريكا تكذب بفجاجة وتأخذ كل شىء بوقاحة وابتزاز.. ودول مجموعة السبع تفرض عقوبات على موسكو بعد الإعلان

أدان الرئيس الأمريكى جو بايدن إعلان روسيا ضم المناطق الأوكرانية، ووصفها بأنها قائمة على "الاحتيال"، وأكد البيت الأبيض أن روسيا ستدفع ثمنا باهظا وفوريا بعد إعلان ضمها لمناطق أوكرانية، حسبما ذكرت شبكة "سكاى نيوز".

رئيس الأولمبياد الخاص: الرئيس السيسي أولى اهتماما غير مسبوق برعاية ذوى الهمم

قال المهندس هاني محمود، رئيس الأولمبياد الخاص المصري، إن مؤسسة الأولمبياد الخاص الدولية هي مؤسسة دولية لرعاية ذوي الإعاقة الذهنية من جميع النواحي اجتماعا وصحيا ورياضيا، موضحا أن المؤسسة كل عام تختار شخصية عامة ويتقدم لهذه المؤسسة أسماء شخصيات كبرى على مستوى العالم.

الشهر العقارى يحدد شروط توثيق الوصية بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة والعدول عنها

فى إطار تبسيط وتيسير إجراءات نقل وزراعة الأعضاء البشرية من خلال توثيق إقرارات التبرع بعضو أو جزء من العضو أو من نسيج جسم الإنسان كلف المستشار عمر مروان وزير العدل، مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، برئاسة الدكتور جمال ياقوت بوضع خطوات توثيق الوصية بعد الوفاة الخاصة بالتبرع بالأعضاء.

دار الإفتاء: تهادى حلوى المولد النبوى الشريف بين الناس سُنةً حسنة

أكدت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن تهادى حلوى المولد النبوى الشريف بين الناس سُنةً حسنة.

انقطاع مياه الشرب عن غرب الإسكندرية غدا بسبب أعمال إنشاء كوبرى الدوران

أعلنت شركة مياه الإسكندرية عن انقطاع المياه، غدا السبت، وذلك عن عدة مناطق غرب الإسكندرية.

"مصر للطيران" تعلن أسعار تذاكر عمرة المولد النبوى.. تبدأ من 5900 جنيه

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران عن أسعار تذاكر عمرة المولد النبوي الشريف لهذا العام، والتي تنطلق أولى رحلاتها اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل وحتى 31 ديسمبر 2022.

أول أسبوع دراسة حار جدا.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأربعاء المقبل

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الأربعاء المقبل، حيث تشهد البلاد طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، حار على السواحل الشرقية ، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

كارولينا الجنوبية تستعد لوصول إعصار إيان بعد آثاره المدمرة فى فلوريدا

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن الإعصار إيان، الذى استعاد قوته مرة أخرى، يضع نصب عينيه على ساحل ولاية كارولينا الجنوبية ومدينة شارلستون التاريخية، حيث تشير التوقعات إلى أن العاصفة ستزداد قوة وتسبب فيضانات بعد أن سبب الإعصار القوى دمارا كارثيا فى فلوريدا، وترك الناس محاصرين فى منازلهم.

4 فرق تستعد لتشريف الكرة المصرية فى البطولات القارية.. الأهلي على موعد مع المنستيري.. الزمالك يواجه فلامبو البوروندي بدوري الأبطال.. فيوتشر يصطدم بكالون.. وبيراميدز يضرب موعدا مع هلال الساحل بالكونفدرالية

دقت طبول المواجهات القارية في نسختها الجديدة، سواء ببطولة دوري أبطال أفريقيا، أو بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث تستعد 4 فرق مصرية لتمثيل الفراعنة والوصول إلى أبعد نقطة، حاملين أمال الجماهير في التتويج بالألقاب القارية وإثبات جدارة الفراعنة في الأدغال الأفريقية.