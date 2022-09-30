أخبار الاقتصاد اليوم.. هبوط أسعار الذهب بقيمة 3 جنيهات

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 30-9-2022 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها إعلان وزارة الإسكان، تقنين وتوفيق الأوضاع لعدد من الكيانات والأفراد والشركات ب مدينة سفنكس الجديدة ، وفقاً للنظامين العيني والنقدي، وتراجع أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، بقيمة 3 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا فى مصر- 1127 جنيها للجرام، وذلك بسبب استمرار تأثر الذهب بعوامل العرض والطلب في السوق المحلي.

الإسكان: تقنين 9388 فدانًا بالنظامين النقدى والعينى بمدينة سفنكس الجديدة قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم تقنين وتوفيق الأوضاع لعدد من الكيانات والأفراد والشركات بمدينة سفنكس الجديدة، وفقاً للنظامين العيني والنقدي، حيث تم تقنين مساحة (3149 ) فدانا بالنظام النقدي، وتتراوح مدد التنفيذ للمشروعات الاستثمارية ما بين سنتين حتى 6 سنوات لاكتمال المشروعات الاستثمارية الخاصة بهم طبقا للتعاقدات المبرمة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمستثمرين. قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم تقنين وتوفيق الأوضاع لعدد من الكيانات والأفراد والشركات بمدينة سفنكس الجديدة، وفقاً للنظامين العيني والنقدي، حيث تم تقنين مساحة (3149 ) فدانا بالنظام النقدي، وتتراوح مدد التنفيذ للمشروعات الاستثمارية ما بين سنتين حتى 6 سنوات لاكتمال المشروعات الاستثمارية الخاصة بهم طبقا للتعاقدات المبرمة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمستثمرين.

كما تم تقنين وتوفيق أوضاع عدد من الكيانات بالنظام العيني بمساحة (6239) فدانا مما نتج عنه مساحة (4000 فدان) أراض مملوكة لـ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأكد وزير الإسكان، حرص الدولة على تنفيذ خطة التنمية الشاملة بمختلف المناطق بمصر لتوفير حياة كريمة للمواطنين، مشيراً إلى أنه جار دفع معدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية بمدينة سفنكس الجديدة، لا سيما مشروعات البنية الأساسية للانتهاء من التنفيذ وفقاً للمواعيد المقررة.

أسعار الذهب اليوم تتراجع فى مصر.. وعيار 21 يسجل 1127 جنيها للجرام تشهد أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، هبوطًا بقيمة 3 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا فى مصر- 1127 جنيها للجرام، وذلك بسبب استمرار تأثر الذهب بعوامل العرض والطلب في السوق المحلي. تشهد أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، هبوطًا بقيمة 3 جنيهات، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا فى مصر- 1127 جنيها للجرام، وذلك بسبب استمرار تأثر الذهب بعوامل العرض والطلب في السوق المحلي.

وسجلت أسعار الذهب اليوم: عيار 21 يسجل 1127 جنيها، عيار 18 يسجل 967 جنيها، عيار 24 يسجل 1288 جنيها، الجنيه الذهب 9016 جنيها.

وزير البترول: دراسة لإنشاء مركز خدمات التعدين والذهب فى الصحراء الشرقية عقد المهندس طارق الملا وزير البترول، اجتماعًا لمناقشة الدراسة التقييمية التي تم إعدادها لإنشاء مركز خدمات التعدين والذهب فى الصحراء الشرقية، والتى مولها البنك الدولى وتم إعدادها بالتعاون مع استشارى عالمى، كما عقد الوزير اجتماعاً لاستعراض التقرير التفصيلي عن أعمال اللجنة الفنية لتأكيد احتياطي الفوسفات بمشاركة عدد من كبرى شركات إنتاج الفوسفات. عقد المهندس طارق الملا وزير البترول، اجتماعًا لمناقشة الدراسة التقييمية التي تم إعدادها لإنشاء مركز خدمات التعدين والذهب فى الصحراء الشرقية، والتى مولها البنك الدولى وتم إعدادها بالتعاون مع استشارى عالمى، كما عقد الوزير اجتماعاً لاستعراض التقرير التفصيلي عن أعمال اللجنة الفنية لتأكيد احتياطي الفوسفات بمشاركة عدد من كبرى شركات إنتاج الفوسفات.

أكد "الملا"، على أن خطوة إعداد دراسة لتأكيد احتياطى الفوسفات واحدة من خطوات العمل على تعظيم القيمة المضافة للثروات التعدينية، لافتًا إلى أن شركات إنتاج الفوسفات من صحراء مصر الشرقية لديها الخبرات اللازمة للانطلاق بهذا الخام الحيوى لتحقيق عوائد أكبر تستفيد منها الشركات والدولة، وأن التقارب الذى حدث بين تلك الشركات خلال الفترة الماضية خطوة فاعلة على طريق العمل المتكامل نحو تصور أفضل لاستغلال الفوسفات من خلال التفكير بطريقة مختلفة فى إدارة الأنشطة الاستثمارية.



تصوير جوي لأرصفة ميناء العريش تسليم رصيف جديد لميناء العريش نهاية أكتوبر.. وانتهاء إنشاء آخر يونيو 2023 أجرى وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، زيارة ميدانية إلى ميناء العريش البحري التابع للهيئة، يرافقه اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة لشئون الموانئ؛ لمتابعة المشروعات وأعمال التطوير الجارية بالميناء، وذلك فى إطار خطة الهيئة الاقتصادية للاستفادة من موقع الموانئ التابعة مع المناطق الصناعية والتكامل بينهما لتحقيق التنمية ضمن خطة الدولة المصرية. أجرى وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، زيارة ميدانية إلى ميناء العريش البحري التابع للهيئة، يرافقه اللواء محمد برايا نائب رئيس الهيئة لشئون الموانئ؛ لمتابعة المشروعات وأعمال التطوير الجارية بالميناء، وذلك فى إطار خطة الهيئة الاقتصادية للاستفادة من موقع الموانئ التابعة مع المناطق الصناعية والتكامل بينهما لتحقيق التنمية ضمن خطة الدولة المصرية.

وكذا تم استعراض المخطط الزمنى وتوقيتات الانتهاء منها، بجانب التعرف على شركات المقاولات العاملة في تنفيذ الأرصفة ونسب التنفيذ، حيث بلغت نسبة التنفيذ للرصيف التجاري الجديد والمقترح تسميته رصيف سيناء 1 أكثر من 90% وسوف يتم تسليمه بنهاية أكتوبر المقبل، ووصلت نسبة تنفيذ الرصيف التجاري متعدد الأغراض بنسبة 60% ليتم تسليم هذا الرصيف المقترح تسميته رصيف تحيا مصر يونيو 2023، ثم قام رئيس الهيئة بجولة تفقدية داخل برج الإرشاد ومركز عمليات المراقبة لمتابعة الإجراءات الإدارية والأمنية التي تتخذ لاستقبال ورسو السفن وعمليات الشحن على الأرصفة فضلاً عن الإجراءات المتبعة في حالات الطوارئ داخل الميناء بالتوازي مع أعمال التطوير الجارية.

كما تفقد رئيس المنطقة الاقتصادية، نسب أعمال التكريك وحاجز الأمواج مستمعاً لشرح مهندسي شركات المقاولات الوطنية التي تعمل تحت إشراف الهيئة الهندسية وهي "المقاولون العرب والغرابلي" ،عن الموقف العام للمشروعات ونسب التنفيذ وموعد الانتهاء منها، حيث تعمل شركة المقاولون العرب على تنفيذ حاجز أمواج غربي رئيسي بطول 1250 متراً، وينتهي في ديسمبر المقبل، فضلاً عن إنشاء رصيف بحري بطول 250 متراً ليتم تسليمه بنهاية أكتوبر 2022، كما تقوم شركة الغرابلى بإنشاء رصيف بحري بطول 915 متراً ينتهي يونيو 2023، وحاجز أمواج شرقي جديد بطول 250 متراً لينتهي في ملرس 2023، ليصبح إجمالي طول الأرصفة بالميناء 1165 متراً، علاوة على الرصيف الحالي للميناء بطول 242 متراً واستكمال أعمال للحاجز القديم.