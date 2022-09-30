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أبناء الأقصر يحتفلون بقدوم ليالى المولد النبوى بسباقات الخيول.. صور

الجمعة، 30 سبتمبر 2022 05:55 م
أبناء الأقصر يحتفلون بقدوم ليالى المولد النبوى بسباقات الخيول.. صور أبناء الأقصر يحتفلون بقدوم ليالى المولد النبوى
الأقصر - أحمد مرعى

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شهدت منطقة منشأة العمارى شمال محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، تنظيم سباقات الخيول والمرماح، احتفالًا بقدوم ليالى احتفالات المولد النبوى الشريف، وسط مشاركة الآلاف من أبناء قرى ونجوع محافظة الأقصر.

ورصد اليوم السابع، خلال احتفالات منشأة العمارى الشهيرة ليلة المولد النبوى، حلقات الذكر والمديح والمرماح بالخيول والجمال، حيث تواجد الفرسان من مختلف أرجاء المحافظة فى أرض المرماح بعد العصر مباشرة.

وقال عمار العمارى، إن احتفالات المولد النبوى هذا العام مختلفة تمامًا وحضرها أعداد غفيرة من شتى المدن والمحافظات المجاورة، حيث تم تنظيم المرماح وسباقات الخيول بجانب ليالى المديح على مدار الأيام الماضية.

فيما قال الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، إنه يجرى التجهيز خلال الأيام المقبلة لطرح حلوى المولد النبوى الشريف داخل المجمعات الاستهلاكية، تزامنًا مع قرب بدء احتفالات المولد النبوى الشريف خلال الأيام المقبلة.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أن حلوى المولد المقرر طرحها بالأسواق ستكون جودتها أفضل من الحلوى التى يتم تداولها من ورش ومصانع غير مضمونة، بجانب أنها تقل بنحو 20% للكيلو الواحد عن المطروحة حاليًا بالأسواق، مشددًا على أنه ستبدأ الأسعار من 65 جنيها للكيلو وتصل لأكثر من 200 جنيه للأنواع والأشكال المختلفة.

أبناء-الأقصر-يحتفلون-بقدوم-ليالى-المولد-النبوى-بسباقات-الخيول
أبناء-الأقصر-يحتفلون-بقدوم-ليالى-المولد-النبوى-بسباقات-الخيول

 

الاحتفالات
الاحتفالات

 

الاحتفال-بليالى-المولد-النبوى-بسباقات-الخيول
الاحتفال-بليالى-المولد-النبوى-بسباقات-الخيول

 

سباقات-الخيول
سباقات-الخيول

 


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