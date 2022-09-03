وقالت يوكرينفورم إنه "منذ 24 فبراير، قام حرس الحدود البولنديون بإخلاء ستة ملايين شخص عبر نقاط التفتيش من أوكرانيا إلى بولندا".

وفي الوقت نفسه، وفي الاتجاه المعاكس، عبر أكثر من 4.2 مليون شخص الحدود خلال نفس الفترة.



ووفقًا للتقديرات الأولية، قد يكون هناك أكثر من 3 ملايين مواطن أوكراني متبقين في بولندا حتى اليوم.