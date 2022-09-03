أفادت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية اليوم /السبت/ أنه منذ بدء الحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير، عبر حوالي 6 ملايين شخص من البلاد باتجاه بولندا.
وقالت يوكرينفورم إنه "منذ 24 فبراير، قام حرس الحدود البولنديون بإخلاء ستة ملايين شخص عبر نقاط التفتيش من أوكرانيا إلى بولندا".
وفي الوقت نفسه، وفي الاتجاه المعاكس، عبر أكثر من 4.2 مليون شخص الحدود خلال نفس الفترة.
ووفقًا للتقديرات الأولية، قد يكون هناك أكثر من 3 ملايين مواطن أوكراني متبقين في بولندا حتى اليوم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة