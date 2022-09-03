وزير التعليم العالى: ربط الجامعات مع الصناعة لخدمة متطلبات سوق العمل

كتب ــ محمد صبحى

رحب الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بمندوبى الصحف المسئولين عن ملف التعليم العالى، مؤكدا أن الإعلام جزء لا يتجزأ من المنظومة خاصة وأن الإعلام مرآة لما يحدث، والإعلام داعم لهذه المنظومة كى تجد طريقها للتنفيذ.

وقدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى، عرضا حول رؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمى خلال الفترة المقبلة حول أبرز الملفات، موضحا أن الرؤية تتضمن ملامح ومحاور الـ 10 سنوات المقبلة.

وقال الدكتور أيمن عاشور، إن هناك 5 ملفات جوهرية يتم العمل عليها خلال الفترة الجارية، ومن أهم الملفات الموجودة جودة التعليم المصرى وزيادة فرص الالتحاق بالجامعات المصرية، حيث إن هناك جامعات جديدة مختلفة بمؤسساتها.

وأضاف وزير التعليم العالى، أن من ضمن الملفات جودة البحث العلمى والتنافسية الدولية ورفع مستوى تصنيف الجامعات المصرية دوليا، إضافة إلى ربط الجامعة مع الصناعة والمجتمع لتطوير البرامج التعليمية بما يخدم متطلبات سوق العمل وإتاحة الوظائف التى قد تنتج من خلال قدرات ومهارات الطلاب.

وتابع الوزير، أن من ضمن محاور العمل الابداع وريادة الأعمال للطلاب المصريين والخريجين ومواجهة تغيرات سوق العمل ، بالإضافة إلى محور التحول الرقمى والتعليم الالكترونى.