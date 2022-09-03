نيويورك تصادر آثارا بأكثر من 13 مليون دولار من ضمنها قطع ستعاد إلى مصر

صادر محققو نيويورك عشرات القطع الأثرية التي تزيد قيمتها على 13 مليون دولار من متحف متروبوليتان للفنون خلال الأشهر الستة الماضية ، زاعمين أنها تعرضت للنهب من جميع أنحاء العالم ، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.
تشير عمليات المصادرة إلى أن مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن يكثف جهوده لإغلاق قضايا الإعادة إلى الوطن المتراكمة واتخاذ إجراءات صارمة ضد السرقة والنهب والاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
وقادت عمليات المصادرة وحدة تهريب الآثار التابعة لمحامي مقاطعة مانهاتن التي تعمل مع المسؤولين الفيدراليين.
في المجموع ، تم مصادرة على 27 قطعة أثرية من المتحف الشهير من خلال ثلاثة أوامر تفتيش على الأقل ، وفقًا للصحيفة.
ومن المتوقع إعادة الآثار إلى بلدانها الأصلية في احتفالات الإعادة المقررة الأسبوع المقبل وسيتم إعادة 21 قطعة أثرية إلى إيطاليا وستة إلى مصر.
حصل متحف Met على ما لا يقل عن ثماني قطع أثرية من خلال Gianfranco Becchina ، الذي كان يدير معرضًا في سويسرا وأدين في إيطاليا بالتعامل غير المشروع في الآثار.
في الشهر الماضي ، أعلن المدعي العام لمقاطعة مانهاتن ألفين براج أن وحدة تهريب الآثار قامت بمصادرتين أخريين من القطع الأثرية المنهوبة ، حيث أعادت كتابين من تأليف سور خوانا إينيس دي لا كروز إلى إسبانيا ومنحوتة من القرن الرابع عشر إلى نيبال.
كانت الكتب التي سُرقت من مكتبة إسبانية ، باعتها دار مزادات في برشلونة عام 2011 ، مرت بين ثلاثة جامعين خاصين قبل عرضها في مزاد في نيويورك عام 2021.
وسُرِق التمثال النيبالي من ضريح في الستينيات وعاد إلى الظهور في سوق نيويورك للفنون في عام 2022 ، حيث صادرته وحدة تهريب الآثار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة