نصائح تساعدك على الحفاظ على صحتك فى الحر الشديد

كتبت نهير عبد النبى

ارتفاع الحرارة الشديد من الأشياء التى تؤثر على صحة الجسم وتزيد من خطر الإصابة بالمشاكل الصحية، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن هناك بعض النصائح التى تساعد فى الحفاظ على صحة الجسم من موجة الحر وهى:



- ابحث عن الظل والحماية إذا كنت تخطط للبقاء بالخارج لفترة من الوقت فتأكد من وجود مكان يوفر الظل، مثل الأشجار أو منطقة نزهة مغطاة.



- ارتداء الألوان الفاتحة: ارتداء الألوان الفاتحة بدلاً من الألوان الداكنة يمكن أن يبقيك أكثر برودة أيضًا، لأن الألوان الداكنة ستدفئك.



- استخدام واقى الشمس: على الرغم من أن واقي الشمس لن يحميك من الإنهاك الحرارى، إلا أن من الجيد وضع واقي من الشمس لتجنب حروق الشمس.