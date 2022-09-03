مصرع شاب وإصابة 3 آخرين إثر انقلاب سيارة بترعة فى الشرقية.. صور

الشرقية- فتحية الديب

لقى شاب مصرعه، فيما أصيب 3 آخرين بسحجات وكدمات، إثر انقلاب سيارة بهم بمياه ترعة السعدية بمحافظة الشرقية، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى القرين العام، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى القرين المركزى، بوصول " فارس إ أ" 22 عاما مقيم الأسدية أبوحماد، جثة هامدة.

وتبين من التحريات إنقلاب سيارة ملاكى وسقوطها بمياه ترعة السعدية، دائرة مركز أبوحماد إثر اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، بطريق العزازى- القرين، تم إستدعاء الإنقاذ النهرى انتشال الجثة فيما أصيب 3 آخرين بسحجات وكدمات متفرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



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