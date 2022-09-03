محافظ كفر الشيخ: 21 موقعا جاهزة لاستلام محصول الأرز

كفر الشيخ- محمد سليمان

استعد 21 موقعا بالمدن والقرى الام بمحافظة كفر الشيخ، لاستقبال محصول الأرز الجديد بهذا العام، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واشراف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ.

وقال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إنه اكتملت جاهزية 21 موقعا لاستلام الأرز، بمدن ومراكز المحافظة، مؤكداً أن المنزرع من الأرز هذا العام 244 ألف فدان والمتوقع توريد 244 ألف طن، عن كل فدان طن، مشيراً إلى أنه وجه بمتابعة أعمال توريد الأرز وتقديم كافة التسهيلات للمزارعين لتوريد الأرز.

وأضاف عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، تم معاينة مواقع التوريد، والانتهاء من الترتيبات اللازمة للتخزين، وجرى والتنسيق مع كافة الجهات المسوقة، شركة مضارب الأرز والبنك الزراعي والشركة المصرية للصوامع، كما تم تجهيز محاضر الفرز المطلوبة وعمل السجلات اللازمة مؤكداً أنه تم تشكيل اللجان بكل المواقع، وتتكون اللجنة من 5 أعضاء، رئيس اللجنة، ومفتشي تموين، وعضو من هيئة سلامة الغذاء، وعضو من مديرية الزراعة، وأمين العهدة للجهة المسوقة، وعضو للموازين.

وأضاف حبيب، أنه سيتم تطبيق العقوبات على المزارعين في حالة عدم توريد الأرز منها عدم صرف الأسمدة لمدة عام، ومنعه من زراعة الأرز في العام التالي، وتحرير محضر وتوقيع غرامة تصل لـ 10 آلاف جنيه عن كل طن لم يتم توريده.

وعلى جانب آخر شهد المحاسب السيد عبد الستار، بدء توريد محصول الأرز من المزارعين لهنجر شباس الملح لحساب الهيئة العام للسلع التموينية لعام 2022 بمعدل واحد طن لكل فدان، حيث تم توريد اليوم السبت، 6 أطنان، فى بداية العمل على توريد المحصول عن طريق احد المزارعين.



بدء استقبال الارز



توريد الارز بدسوق



جانب من توريد الارز