محافظ أسيوط يقرر تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى بمعدل درجتين

فريق المحافظات

قرر اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، تخفيض درجة الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوى العام بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة للعام الدراسي 2022 /2023 م بمقدار درجتين على مستوى 11 ادارة تعليمية ليصبح مجموع القبول 218 درجة بدلًا من 220 درجة وذلك بناءاً على دراسة وقرار اللجنة المشكلة برئاسة محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وبعض قيادات المديرية وفقاً لمجموعة من الآليات التي ارتكز عليها المقترح ومنها عدد الفصول الدراسية المحددة للقبول بالصف الأول الثانوى والمجهزة بالإضافة إلى القرارات الوزارية المنظمة لكثافة المرحلة الثانوية وكثافة الفصل وهو أقصى كثافة يمكن للفصل استيعابه مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية نظرًا لارتفاع الدرجات النهائية للطلاب في الفصل الدراسي الثاني. جاء ذلك خلال لقائه محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة .

وأشار محافظ أسيوط ،إلى إنه وافق على تخفيض درجة الحد الادنى للقبول بالصف الاول الثانوى فى اطار الجهود المبذولة وحرصًا على مستقبل أولادنا وأحفادنا الطلاب وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص أمام الطلاب للالتحاق بالمرحلة الثانوية العامة وفي ضوء الكثافة المحددة والمقترحة وللطلاب حرية التقديم بأي من مدارس التعليم الثانوي والفني المناظرة وفقاً لتنسيق وشروط ودرجات القبول بكل مدرسة ، مؤكدا أن محافظة أسيوط من أعلى المحافظات التي حظيت بالتوسع في إنشاء مدارس جديدة بالقرى الأكثر احتياجاً مع الاهتمام بالعملية التعليمية والنهوض بالتعليم ودعم المؤسسات التعليمية وحل مشكلة ارتفاع الكثافات ببعض المدارس.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ، ان الوزير المحافظ قد اعتمد نتيجة الدور الاول للفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2021/2022 بنسبة نجاح بلغت 66.1 % للإعدادية العامة وبلغ عدد من اجتاز امتحانات الفصل الدراسي الثاني للإعدادية العامة 55 ألف و691 طالباً من إجمالي عدد الطلاب المقيدين البالغ عددهم 84 ألف و712 طالبًا كما أن عدد الطلاب المقيدين من طلاب المدارس الاعدادية المهنية بلغ 9 ألاف و274 طالبا نجح منهم 6670 طالبًا بنسبة نجاح بلغت 76.54 % فضلا عن نسبة نجاح الطلاب المكفوفين التي بلغت 55 % والطلاب الصم وضعاف السمع نسبة 88.67 %.