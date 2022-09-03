لو بتعاني من الإمساك.. فواكه هتعالجك وتحميك

فاطمة ياسر

الإمساك يعد من أشهر مشاكل الجهاز الهضمي، ويتسبب في شعورك بألم يصعب تحمله في البطن، وانتفاخ وعدم القدرة علي ممارسة الحياة بشكل طبيعي.

وقد يلجأ الكثيرون لتناول الملينات للتخلص من الإمساك، وعلاجه، وهناك العديد من الفواكه التي تساعد بشكل ملحوظ في علاج الإمساك، والذي قدمها لنا التقرير المنشور عبر موقع “verywellhealth”، ومنها:

-البرتقال: يعد من الفواكه المهمة والتي ينصح بتناولها للأشخاص الذين يعانون من الإمساك، لأنها غنية بالألياف الطبيعية التي تخفف من حدة الإمساك، وتعالجه، ولذا يمكنك تناوله قطع أو عصير طبيعي.