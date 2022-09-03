اليوم السابع
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السبت، 03 سبتمبر 2022 10:30 م
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لو بتعاني من الإمساك.. فواكه هتعالجك وتحميك

السبت، 03 سبتمبر 2022 10:00 م
لو بتعاني من الإمساك.. فواكه هتعالجك وتحميك القضاء علي الامساك
فاطمة ياسر

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الإمساك يعد من أشهر مشاكل الجهاز الهضمي، ويتسبب في شعورك بألم يصعب تحمله في البطن، وانتفاخ وعدم القدرة علي ممارسة الحياة بشكل طبيعي. 
 
وقد يلجأ الكثيرون لتناول الملينات للتخلص من الإمساك، وعلاجه، وهناك العديد من الفواكه التي تساعد بشكل ملحوظ في علاج الإمساك، والذي قدمها لنا التقرير المنشور عبر موقع “verywellhealth”، ومنها: 

-البرتقال:

يعد من الفواكه المهمة والتي ينصح بتناولها للأشخاص الذين يعانون من الإمساك، لأنها غنية بالألياف الطبيعية التي تخفف من حدة الإمساك، وتعالجه، ولذا يمكنك تناوله قطع أو عصير طبيعي. 

- التفاح:

يحتوي علي نسبة عالية من الألياف، ولذا فتناولك له يعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في التخلص من الإمساك، ويكون بمثابة علاج فعال له، كما أنه يعد علاج قوي للأشخاص الذين يعانون من الأنيميا، كما أن تناوله يوميا يحميك من التعرض للإصابة بمشاكل في القلب، أو الأوعية الدموية. 

- الكيوي:

يحتوي علي نسبة عالية من الألياف الطبيعية، التي تساعد في محاربتك للإمساك، لأنه يساعد في زيادة حركة المعدة والأمعاء، ولذا لا تتردد في تناولك لها بشكل دائم. 

- الفراولة:

تعد من الفواكه ذات المذاق الرائع والمميز، وتناولك لها بشكل دائم يساهم بشكل كبير في تقليل فرص الإصابة بالإمساك، ولذا لا تتردد في تناولها يوميا. 
 

الإمساك

القضاء علي الامساك

علاج الامساك



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