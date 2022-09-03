قنا تعتمد الدليل الموحد للخدمات الحكومية بالوحدات المحلية

قنا صابر سعيد

اعتمد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، الدليل الموحد للخدمات الحكومية التى تقدمها الوحدات المحلية للمواطنين، والذي تم إصداره في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام للمحافظة، بحضور حمدى حسين، المدير المالى والإدارى بديوان عام المحافظة، وأحمد يوسف مدير مركز المعلومات، وعبد الراضى أبو النجا، مدير إدارة الحسابات، وأنور يس، مدير إدارة شئون المجالس .

وقال الطيبى، إنه عقدت سلسلة اجتماعات سابقة، تم خلالها مراجعة كافة المستندات المطلوبة لتقديم الخدمات، وكذلك الرسوم التى يقوم المواطن بسدادها مقابل كل خدمة، وصولا إلى اعتماد الدليل الخاص بالخدمات التى تقدمها الوحدات المحلية للمواطنين، بهدف توحيد المستندات والرسوم الخاصة بكل خدمة في جميع الوحدات المحلية، وذلك تيسيرا على المواطنين في الحصول على الخدمات بصورة حضارية وسريعة ودقيقة.

وأشار السكرتير العام، إلى أن الدليل يأتي في إطار الاستجابة لتوجيهات القيادة السياسية ومحاور برنامج عمل الحكومة الخاصة بتحسين وتحديث نظم تقديم الخدمات والتيسير على طالبي الخدمة تمهيدا لميكنتها وتقديمها عن بعد في إطار استراتيجية التحول الرقمي التي تتبناها مصر حاليا، لافتا إلى أن الدليل يحتوي على جميع الخدمات التي تقدمها الإدارة المحلية ويتضمن الإجراءات والمستندات والرسوم والمدد الزمنية المتعلقة بكل خدمة، ويشتمل على حوالى 100 خدمة متنوعة تقدمها الإدارة المحلية في مجال ( خدمات البناء، خدمات تراخيص المحلات، خدمات أملاك الدولة، خدمات الإيرادات، خدمات الإشغالات، خدمات تراخيص الإعلانات، خدمة المواطنين والشكاوى وإدارة المواقف وخدمات إدارية أخرى).