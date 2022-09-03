اليوم السابع
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فتح باب التقديم للطلاب القدامى والجدد بالمدينة الجامعية في طنطا

السبت، 03 سبتمبر 2022 12:18 م
فتح باب التقديم للطلاب القدامى والجدد بالمدينة الجامعية في طنطا جامعة طنطا
الغربية محمد طارق

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أعلن الدكتور محمد حسين، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، عن مواعيد فتح باب التقديم بالمدن الجامعية للطلاب القدامى والجدد كمرحلة أولى، عن طريق موقع نظام الزهراء الإلكتروني للعام الجامعي 2022/2023، كمرحلة أولى، بدءًا من السبت الموافق 3/9/2022 حتى الخميس 22/9/2022 . 
 
 
وكان نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، صرح بأن الجامعة سوف تبدأ فى إجراء الكشف الطبي للطلاب الجدد الأسبوع المقبل.
 
 
 
وأضاف "حسين" أن الكشف الطبي سيكون بمقر الإدارة الطبية بمجمع كليات سبرباي، مشيرا إلى أنه سيتم تقسيم الطلاب بالكليات على مجموعات وتحديد يوم لكل مجموعة مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومنع التكدسات والزحام داخل الادارة حفاظا على الطلاب.
 
 
 

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