فتح باب التقديم للطلاب القدامى والجدد بالمدينة الجامعية في طنطا

الغربية محمد طارق

أعلن الدكتور محمد حسين، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، عن مواعيد فتح باب التقديم بالمدن الجامعية للطلاب القدامى والجدد كمرحلة أولى، عن طريق موقع نظام الزهراء الإلكتروني للعام الجامعي 2022/2023، كمرحلة أولى، بدءًا من السبت الموافق 3/9/2022 حتى الخميس 22/9/2022 .